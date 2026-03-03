مجلس جهة الشرق يصادق على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لمارس

صادق مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 2 مارس 2026، خلال دورته العادية لشهر مارس، بالأغلبية على حزمة من المشاريع والاتفاقيات ذات الطابع التنموي، همّت قطاعات الصحة والشباب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبنيات التحتية والنقل، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية لتعزيز جاذبية الجهة وتحسين جودة الخدمات.

وترأس هذه الدورة رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، السيد امحمد عطفاوي، حيث تمت المصادقة بالإجماع على جميع نقاطها

وشكل القطاع الصحي محوراً بارزاً، حيث تمت المصادقة على اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة عدد من المؤسسات الصحية بالجهة، وإعادة هيكلة قسم إنعاش الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، مع اقتناء جهاز إيكوغرافي لأمراض القلب لدى الأطفال.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية لتعزيز الربط الجوي ودعم الدينامية الاقتصادية والسياحية خلال الفترة 2026-2028، كما تمت المصادقة على تحيين برنامج التنمية الجهوية 2025-2027، وإحداث حساب خاص في إطار صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي لتمويل مشروع التنمية السياحية المستدامة وتثمين التراث.

كما صادق المجلس على إحداث فضاءات “جسر الأسرة القروية” بأقاليم الدريوش وتاوريرت وجرادة، وإحداث أكاديمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق. وفي محور الشباب، تمت الموافقة على إحداث دار الشباب ومكتبة عمومية ودار الصانع بجماعة بني ادرار.

وعلى مستوى البنيات التحتية، تمت المصادقة على مشاريع تهم توسيع وتأهيل الطرق غير المصنفة، وتقوية شبكة الكهرباء والإنارة العمومية المستدامة بالوسط القروي، وإنجاز سدود صغرى ومشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم النقل الرياضي لفائدة الفرق والجمعيات لتعزيز مشاركتها في المنافسات.

كما شملت أشغال الدورة المصادقة على نقطة تتعلق بتنظيم وتدبير الأرشيف لإدارة مجلس الجهة، في إطار حفظ الذاكرة المؤسساتية للجهة، كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة تتعلق ببناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة صاكا بإقليم جرسيف