وجدة: اجتماع مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق يعتمد ميزانية طموحة بقيمة 10,5 مليار درهم للفترة 2026-2030

وجدة – 29 دجنبر 2025



برئاسة السيد محمد عطفاوي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة–أنجاد، انعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس.

خُصصت هذه الدورة لتدارس نقاط محورية، أبرزها عرض مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026–2030، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للمخطط الاستراتيجي لتنمية الشركة، إلى جانب تتبع تنفيذ أهداف عقد التدبير الرامية إلى تحديث وتجويد مرفق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل.

وأكد أعضاء المجلس خلال هذه الدورة على أهمية دعم مقومات الحكامة الجيدة وترسيخ أسس المرفق العمومي الجهوي القادر على الاستجابة لتطلعات ساكنة جهة الشرق، وضمان استمرارية وجودة الخدمات وتحقيق العدالة المجالية

.

وبمناسبة مرور حوالي سنة على مباشرة الشركة لمهامها، نوه الحاضرون بـ الدينامية الجديدة في التدبير القائمة على التخطيط الاستراتيجي، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز التدبير المحلي، وتحسين الأداءين التقني والمالي.

وخلال الاجتماع، قدم السيد منير أوخويا، المدير العام للشركة، عرضًا مفصلًا حول مشروعي ميزانية الاستثمار وميزانية الاستغلال لسنة 2026، إلى جانب مخطط التنمية للفترة 2026–2030، التي تتضمن تعبئة موارد مالية تفوق 10,5 مليار درهم، منها 2,01 مليار درهم خلال سنة 2026.

وذلك في إطار مقاربة منهجية تروم إلى تفعيل أهداف برنامج التنمية الترابية المندمج، من خلال توحيد الرؤية وتنسيق الاستثمارات بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في إرساء تنمية ترابية مستدامة.

كما يتضمن مشروع ميزانية سنة 2026 إحداث 230 منصب شغل جديد في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والمالية.

وفي ختام أشغال الدورة، دعا السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أعضاء المجلس إلى مواصلة تحسين جودة الخدمات والتدبير الأمثل لمنشآت التوزيع، مع تفعيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق العمومي

.

وصادق المجلس على مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026–2030، وعدد من النقاط التنظيمية، كما رُفعت برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.