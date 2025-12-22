Home»Débats»رسالة مفتوحة 4 للسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد : هكذا صار تأهيل شارع مراكش بوجدة مشكلا للمدينة وليس حلا VIDEO VIDEO

رسالة مفتوحة 4 للسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد : هكذا صار تأهيل شارع مراكش بوجدة مشكلا للمدينة وليس حلا VIDEO VIDEO

الرسالة المفتوحة رقم 4 للسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد : عودة الى مشكل شارع مراكش او شارع عبدالرحمن حجيرة ….تأهيل شارع مراكش خلق مشكلا كبيرا لمدينة وجدة بعدما تقرر اغلاقه في وجه حركة السير والجولان بشكل ارتجالي وغير مدروس ….لا سيما ان شارع مراكش يعتبر شريانا مهما لحركة السير والجولان ….فهل يفتح تحقيق في عملية تأهيل هذا الشارع خصوصا باستعمال نوع من الحجارة وبطريقة  تفتقر الى الجودة والاتقان …فما رأي السيد الوالي امحمد عطفاوي ؟

