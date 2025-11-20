كرة القدم المغربية تتألق خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم ويحصل على جل الجوائز برسم موسم 2025

عبد القادر كترة

حفل بهيج ورائع للأتحاد الافريقي لكرة القدم بحضور شخصيات وازنة وفاعلة في مجال كرة القدم العالمية والافريقية على رأسها رئيس الفيفا جيوفاني إنفانتينو ورئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزير الشبية والرياضة المغربي ومسؤولين حكوميين أفارقة وناصر لخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وعدد من رؤساء الاتحاديات الافريقية ومجموعة من نجوم كرة البدم

تألقت الكرة المغربية خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الذي أقيم مساء الأربعاء 19 نونبر 2025 في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعاصمة الرباط، حيث سيطرت المملكة على معظم الجوائز الكبرى حتى الآن

وتوّج أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، في حين حصلت غزلان الشباك على لقب أفضل لاعبة أفريقية، بينما تُوّج ياسين بونو كأفضل حارس في القارة، متفوقًا على أبرز الحراس الإفريقيين

.

كما شهد الحفل تتويج ضحى المدني كأفضل لاعبة شابة، و عثمان معما كأفضل لاعب شاب، بينما فاز المنتخب المغربي تحت 20 سنة بجائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2025، لتؤكد هذه الجوائز على التميز المغربي في جميع الفئات والمستويات

