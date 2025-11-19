عبد القادر البدوي

في إطار الاحتفالات بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، ومن اجل خلق أجواء من الثقة بين جميع مكونات العائلة الرياضية بجهة الشرق، والاشتغال جنبا إلى جنب مع السلطات المحاية والمجالس المنتخبة بهدف تنفيذ العديد من البرامج الطموحة، تصب في اتجاه تنزيل الرؤية الجهوية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت مدينة وجدة ندوة جهوية يوم 14 نونبر، نظمتها جمعية رياضة وصداقة لجهة الشرق…

وشكل هذا اللقاء أول نشاط تنظمه جمعية الصداقة والرياضة لجهة الشرق، الذي ناقش سبل جعل الرياضة رافعة للتنمية والتطور بجهة الشرق، تحت شعار “الرياضة رافعة للتنمية والتطور”. وتمحور حول أدوار الرياضة في التنمية المجالية، والتطورات التي يشهدها العالم الرياضي وفق متغيرات التكنولوجيا والإعلام والشراكات الدولية.

أشرف على تسيير الندوة الكاتب والإعلامي والباحث محمد برادة، الذي وضع إطارا عاما للنقاش، مؤكدا أن الرياضة أصبحت اليوم قوة ومحركا استراتيجيا للتنمية المجالية، بالنظر إلى التحولات التكنولوجية والدور الذي تلعبه الشراكات الدولية والإعلام الرياضي المتخصص.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس جمعية رياضة وصداقة جمال الدين خلفاوي على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تروم ترسيخ ثقافة رياضية متقدمة، واعتماد الرياضة كقاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق. مبرزًا أهمية الانفتاح على الخبرات الوطنية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

شارك في الندوة نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين، منهم الجامعي والكاتب مولاي ادريس العلوي المدغري الوزير الأسبق بمداخلة حول” الذكاء الاصطناعي وآفاق الرياضة” والكاتب الصحافي جمال المحافظ رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال، بموضوع “الاعلام الوطني: الرهانات والتحديات” وعبد المالك لهبيل الخبير والمحاضر الدولي في موضوع” البنيات التحتية الرياضية: فرص الشراكات المحلية والدولية”

واهم ما ميز الندوة الحضور الوازن لوالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد محمد عطفاوي، الذي تابع الندوة الى آخرها، في خطوة اعتبرها المشاركون مؤشرًا على اهتمامه البالغ بالرياضة ووعيه بدورها التنموي، بما يعزز آمال الأندية الرياضية في دعم مؤسساتي متواصل، كما حضر اللقاء رؤساء الهيات المنتخبة الى جانب عدد من الفعاليات الرياضية الوطنية والجهوية، ورؤساء جمعيات رياضية.

وفي إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء، تم تكريم عدة فعاليات رياضية وإعلامية وثقافية واجتماعية، خلال هذه التظاهرة منهم عبد الحميد اوسعيدي العضو الجامعي ورئيس عصبة الشرق لكرة القدم سابقا، مجيد بوعبدالله ( بلحاج) الرئيس السابق لنهضة بركان و الحارس السابق لنهضة بركان والمدرب منير لهبيل، والعربي الكوش استاد ومدرب لكرة الطائرة بفجيج ، و عزيز بوكجة رئيس الكونفدرالية الافريقية للركبي سابقا، والحكم السابق غريب جيلالي، عبد الرحمان حامدي العميد السابق للمنتحب الوطني للريكبي، السيدة فاطنة شريف رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، حميدة حديدي لاعب سابق بصفوف المولودية الوجدية، المدرب السابق مصطفى بلماحي، إبراهيم زاوي لاعب المولودية الوجدية، والحكم السابق الرحماني، وبن زكري المدرب الوطني السابق في كرة اليد، و زبيدة العيوني البطلة الأولمبية في العاب القوى ، ونجم الرياضة المغربية الأسطورة مصطفى النجاري.

وفي اختتام الندوة تلا بن يونس حجازي الكاتب العام للجمعية برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله.