مشهد هدم قصر ببوسكورة جعلني اطرح تساؤلا يتجاوز المبنى نفسه.

ذة.سليمة فراجي



القانون واضح، واحترام ضوابط التعمير واجب لا نقاش فيه، ولا أحد فوق التشريع مهما بلغت قدرته أو نفوذه. لكن خلف الخرسانة والزخارف، هناك سنوات طويلة من العمل، وآلاف الساعات من الجهد، وأيدٍ ماهرة أبدعت، وأفكار هندسية وحرفية تم صبّها في هذا الإنجاز الضخم

.

ست سنوات من البناء، تكلفة قدرت بـ 16 مليار سنتيم، عشرات الحرفيين والمهندسين والعمال كل ذلك انتهى في لحظة جرافة.

نعم، الهدم كان بسبب مخالفة قانونية، والقانون يجب أن يُطبق.

لكن السؤال المشروع هو

:

هل كانت هناك إمكانية لـ تسوية المخالفة قبل الوصول إلى هذا الحد؟

هل استنفدت كل المساطر التصحيحية؟

هل كان بالإمكان تصويب الخلل بدل تدمير هذا الجهد الإنساني والمالي الهائل؟



لسنا بصدد الدفاع عن المخالفة، ولا عن صاحبها، لكننا أمام واقعة تدفعنا للتفكير في كيفية الموازنة بين صرامة القانون وحماية القيمة العمرانية التي نتقن إبداعها ثم نهدمها بيدنا.

ربما هناك تفاصيل لا نعرفها، وربما كان الهدم هو الحل الوحيد، لكن ما نعرفه أكيداً هو أن:

كل معول هدم نزل على هذا المبنى، أصاب معه سنواتٍ من العرق، والحرفة، والإبداع المغربي.

القانون يجب أن يظلّ فوق الجميع،

لكن الإبداع أيضاً يستحق أن نبحث له عن حلّ قبل أن نجرفه مع التراب