1999-2025

Vision Royale 2030 : Une feuille de route pour un Maroc économique et diplomatique

Une monarchie éclairée, un Maroc en mouvement

Salima Faraji



Vingt-six années se sont écoulées depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône du Royaume du Maroc. Un règne marqué par des réformes profondes, des chantiers structurants et une transformation stratégique du pays sur les plans interne et international.

Si l’année 2030 est perçue dans l’imaginaire collectif comme un rendez-vous sportif d’envergure, la vision royale la dépasse largement pour en faire un jalon majeur dans la construction d’un Maroc nouveau — un Maroc économique, diplomatique, et profondément enraciné dans son identité plurielle.

2030 : Un horizon stratégique, au-delà du sport

L’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal constitue, certes, un événement sportif exceptionnel, mais aussi une formidable opportunité de relance multidimensionnelle — économique, touristique, diplomatique — à l’instar de plusieurs pays qui ont su transformer des événements planétaires en leviers de développement durable.

La vision royale 2030 se présente ainsi comme une feuille de route ambitieuse, clarifiant les priorités nationales : stimulation de l’investissement, renforcement des infrastructures, promotion de la formation et de l’inclusion, et surtout, consolidation du modèle marocain fondé sur la souveraineté, l’ouverture, et le principe du “gagnant-gagnant”.

Des réalisations majeures et des chantiers de transformation

Depuis 1999, le Maroc a connu une mutation significative sur plusieurs plans :

• Sur le plan économique, le Royaume s’est hissé parmi les leaders africains dans l’industrie automobile, l’aéronautique et l’agroalimentaire, tout en diversifiant ses partenaires commerciaux en Amérique latine, en Asie, en Europe centrale et en Afrique. Cette diversification a permis un afflux significatif de devises, une amélioration de la balance commerciale et une meilleure résilience face aux chocs extérieurs.

• Sur le plan social, des réformes structurantes ont vu le jour : généralisation de la couverture sociale, réforme de l’éducation, digitalisation des services publics, refonte progressive du Code de la famille ( avancée historique en 2004)et modernisation de la formation professionnelle.

• Sur le plan diplomatique, le Maroc a su étendre son rayonnement international en menant une diplomatie proactive, sereine et efficace, couronnée par 124 soutiens officiels à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara. L’un des tournants majeurs reste la position exprimée par l’ancien président sud-africain Jacob Zuma, suite à sa visite à Rabat, en faveur de cette initiative marocaine — un signe fort d’une diplomatie royale stratège et constante.

L’Est du Royaume en ligne de mire : une promesse en marche

En tant que native de la région de l’Oriental, je ne peux que saluer le projet structurant du port Nador West Med, destiné à devenir le deuxième plus grand port de la Méditerranée après Tanger Med. Une infrastructure conforme aux standards internationaux, qui transformera profondément le tissu économique régional en créant des milliers d’emplois et en stimulant la dynamique industrielle et logistique.

Ce projet, annoncé dans le discours historique du Roi à Oujda en 2003, traduit un engagement clair envers la justice territoriale. Sa proximité avec le détroit de Gibraltar lui confère une position géostratégique unique, en cohérence avec la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030, qui ambitionne de faire du Maroc une plateforme maritime reliant l’Afrique à l’économie mondiale.

La même dynamique se retrouve dans le Sud, avec le port Dakhla Atlantique, conçu comme un levier d’intégration régionale des pays du Sahel à l’Atlantique, affirmant ainsi la double vocation méditerranéenne et atlantique du Maroc de demain.

Des projets d’envergure au service d’un Maroc moderne

Le génie de la gouvernance royale réside dans sa vision globale et intégrée. Parmi les chantiers structurants engagés :

• Le TGV marocain en cours d’extension vers Marrakech et Agadir ;

• La ville industrielle Mohammed VI – Tanger Tech ;

• Le lancement d’une industrie militaire nationale ;

• Le réaménagement des ports d’Asfi et de Tanger en pôles touristiques ;

• L’achèvement de la tour Mohammed VI, symbole de modernité et de résilience ;

• Le développement des énergies renouvelables, des gares ferroviaires modernes, et des stations routières connectées.

Autant d’initiatives qui illustrent une vision stratégique, cohérente et inclusive, orientée vers un Maroc résolument tourné vers l’avenir.

Le bilan des vingt-six années de règne de Sa Majesté Mohammed VI révèle une transformation multidimensionnelle du Royaume : économique, sociale, diplomatique, territoriale. Loin d’une gouvernance réactive, le Maroc sous l’impulsion royale suit une logique d’anticipation, d’innovation et de projection à long terme.

2030 n’est pas une simple échéance sportive, mais un rendez-vous avec l’histoire, un saut stratégique vers un Maroc-pivot entre les continents, un Maroc stable, souverain et influent.

Sous la conduite avisée du Souverain, le Royaume trace sa voie, affirmant ses choix, consolidant sa diplomatie et cultivant un modèle de développement fondé sur la dignité, la justice et la prospérité partagée.

Salima Faraji

Oujda le 27 juillet 2025