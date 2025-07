À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRÔNE : Le Directeur général de l’Agence de l’Oriental présente ses vœux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieux l’assiste

À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRÔNE

Le directeur Général et l’ensemble du personnel de l’Agence de l’Oriental , ont l’insigne honneur de présenter à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieux l’assiste , leurs vœux les plus déférents de santé , de bonheur et de prospérité . Ils saisissent également cette occasion pour présenter leurs vœux à Son Altesse Royale le Prince Héritier moulay El Hassan , Son Altesse Royal le Prince Moulay Rachid , son Altesse Royal La Princesse Lalla Khadija , ainsi qu’ à l’ensemble de la famille Royale