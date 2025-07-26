الريگبي : في موسم استثنائي… فريق المولودية الوجدية يحقق الازدواجية عن جدارة واستحقاق

أحرز فريق المولودية الوجدية للعبة الريكبي، لقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2024-2025، بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على فريق الأولمبيك البيضاوي بنتيجة 9 مقابل 6، وتمكن الفريق الوجدي من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 6 مقابل0، وعرفت المباراة ندية في اللعب وتنافس قوي بين عناصر الفريقين، حيث طغى عليها الطابع التكتيكي والانضباط الدفاعي، ليحسم الفريق الوجدي المواجهة بفارق ثلاث نقاط، ويظفر بلقب ثمين يعزز به خزائنه.

وكان الفريق الوجدي قد تمكن من التأهل الى نهاية كأس العرش في الريكبي 15، للموسم الرياضي 2024-2025، بعد تجاوزه في دور النصف، نادي الراسينغ الجامعي البيضاوي، بنتيجة 28 مقابل 7، فيما تأهل نادي الأولمبيك البيضاوي (COC)، على حساب مضيفه الجمعية الرياضية لجرادة، الذي تغلب عليه بنتيجة 21 مقابل 5.

وبهذا التتويج، يكون نادي مولودية وجدة قد حقق إنجاز “الازدواجية” خلال الموسم الجاري، بعد أن سبق له التتويج بلقب البطولة الوطنية للريكبي، بعدما كان قد حسم اللقب لفائدته، في المباراة الفاصلة عن آخر دورة أمام المنافس ذاته، فريق (الكوك) بمدينة الدار البيضاء، يوم 6 يوليوز 2025… مؤكداً هيمنته على المنافسات المحلية لهذا الموسم، وموقع كأحد أبرز الفرق في تاريخ اللعبة بالمغرب.

للإشارة، فمن اجل الظفر بهذا اللقب الغالي، كان على فريق المولودية الوجدية للعبة الريكبي قطع أزيد من 2100 كلم هي المسافة الإجمالية التي قطعها الفريق عبر الحافلة، ما بين وجدة وانزكان ذهابا وإيابا، لأجل خوض نهائي كأس العرش في الريكبي 15، للموسم الرياضي 2024/ 2025، والذي اختضنه ملعب باكريم الحسين الصحيبي بانزكان، عصر يوم السبت 19 يوليوز الجاري…

وبهذه التتويجات المتتالية، لفريق مولودية وجدية للريكبي ،( اكثر من 56 لقب) ، والذي يرأسه الحاج الطاهر بوجوالة، يكون الفريق قد بسط سيطرته الكاملة على رياضة الريكبي المغربي بنوعيه 15 و السباعي، ويواصل الفريق الوجدي تألقه بهذا التتويج ليهدي لجماهيره موسما تاريخيا مليئا بالإنجازات و الانتصارات، بفريق مكوَّن بنسبة 100% من لاعبين أبناء مدينة وجدة… فهنيئا لجميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري.

عبد القادر البدوي