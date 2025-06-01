حكيمي أسد الأطلس وبطل أوربا

عبد السلام المساوي

حكيمي زارع الجمال والحب والحياة

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حكيمي صاحب الفرحة…

حكيمي عاشق …موهبة …أسطورة …

حكيمي فن …ابداع …جمال…

حكيمي كرامة …عزة …كبرياء…

حكيمي انسان …ساحر ….عجائب…

حكيمي متفرد…لا أحد غيره….لا أحد مثله…

حكيمي لا يشبه أحدا …ولا يشبه أحد…

أعظم لاعب كرة القدم على الاطلاق …

أعظم لاعب منذ الأزل وإلى الأبد…

هو الأحسن …هو الأفضل …هو المتفوق…

هو الأجمل ..هو الأول …وهو الختم …

هو حكيمي …هو الأكبر …هو الأعظم …من قبل ومن بعد…

وحده مباراة …وحدهما في الملعب :حكيمي والكرة…

في الملعب الكل يستمتع …يتفرج على ابداعات حكيمي…

في المباراة ؛ المنافسون فرحون …سعداء …متلذذون …يرفعون القبعة …يصفقون لحكيمي…يحيون حكيمي…

أحببته …عشقته …احببت كرة القدم من باب الصلاة مع حكيمي …وعشقت السحر في معبد حكيمي…

أمنا الأرض …أمنا الوطن …أمك يا حكيمي أمنا ، رمز الحب والعطاء ، رمز الوفاء والاخلاص ، فطوبى لامرأة ولدتك وربتك ، وزرعت فيك حب الامومة ، أنت ابن لهذه المرأة العظيمة ، أنت ابن هذا البلد ، أنت ابننا ، أنت مرسول المغرب وسفيره في قطر ، في فرنسا ، في ميونيخ …

قال المغاربة ، كل المغاربة ، حكيمي مغربي ، حكيمي وطني ، حكيمي ابن الشعب ، رفع الراية المغربية عاليا ، وغرد النشيد ( منبت الأحرار…) لأنه وفي للشعار ( الله ، الوطن ، الملك ) . » تمغربيت » إنتماء لوحده .

ان المغرب ساكن في وجدان أبنائه أينما تفرقت بهم الفرق ، وهذا الأمر يسري على كل » ولاد وبنات البلاد » الموسومون منذ لحظة المجيء والولادة ، وحتى لحظة الذهاب والرحيل بوسم الانتساب المشرف المسمى ….المغاربة .

الحنين للجذور شعور لا يمكن للإنسان أن يخفيه ، مهما بعدت المسافات وطال الزمن …

حكايات لا تنتهي تمتد من وجدة الى تازة ، ومن الدار البيضاء الى الجديدة ، ومن مكناس أو مراكش أو الصويرة أو تافيلالت أو سوس أو فاس أو الرباط إلى بقية المدن المغربية في صحرائنا الغالية . حكايات تقول الارتباط كله ، والحب كله ، والامتنان كله لملك البلاد ، ملك المغاربة ، كل المغاربة ..

ان علاقة المغاربة بوطنهم ، علاقة استثنائية ومتفردة ولا يوجد لها مثيل لها في العالم أجمع .

شيء ما يتحرك في دواخلنا جميعا ونحن نتابع حكيمي في مباراة نهاية كأس أبطال أوربا ،

هذا الشيء يسمى تمغربيت الأولى التي تقطننا دون أي استثناء ، والتي يتساوى فيها اليساري باليميني والمتشدد بالحداثي والليبرالي والشيوعي بمن لا انتماء له الا المغرب .

» تمغربيت » هوية لوحدها وانتماء لوحده وانتساب لوحده ، فيها تجتمع هاته الفسيفساء التي تشكلنا نحن المغاربة جميعا ، يهودا ونصارى ومسلمين وديانات أخرى ، وعربا وأفارقة وأندلسيين وأمازيغ وقادمين اخرين من كل مكان على هاته الأرض لكي نصنع منذ قديم القرون والعقود الأمة المغربية ، وهي نسيج وحدها ، وهي تفرد خاص واستثناء مغربي خالص …

يومه السبت تبوريشة مغربية أصيلة وأصلية ، ذكرت كل واحد منا وكل واحدة بشيء ما داخله يقول له إنه مغربي ويقول لها أنها مغربي ….

نقولها بالصوت المغربي الواحد …لنا نحن هذا الوطن الواحد والوحيد ، وهاته البلاد التي ولدتنا وصنعتنا وصنعت كل ملمح من ملامحنا ، والتي تجري فيها دماء أجدادنا وابائنا وأمهاتنا ، والتي تجري دماؤها في مسامنا وفي العروق .

نفخر بهذا الأمر أيما افتخار ، ونكتفي أننا لا ندين بالولاء الا للمغرب . وهذه لوحدها تكفينا ، اليوم ، وغدا في باقي الأيام ، إلى أن تنتهي كل الأيام ….

لا بد من الانطلاق من كون الأمر يتعلق بوطن . والوطن هنا ليس مجرد رقعة جغرافية لتجمع سكني ، بقدر ما يعني انتماء لهوية ولحضارة ولتاريخ .

منذ قديم القديم نقولها : هذا البلد سيعبر الى الأمان في كل الميادين بالصادقين من محبيه وأبنائه الأصليين والأصيلين ، لا بمن يغيرون كتف البندقية في اليوم الواحد الاف المرات ، والذين يكون المغرب جميلا حين يستفيدون ويصبح قبيحا حين لا ينالهم من الفتات شيء …

لا نستطيع ان نعدكم بأن المغرب سيتوقف عن تقديم الدروس المجانية وعن اطلاق الصفعات الحضارية نحو أولئك الذين يتخيلون كل مرة واهمين أنهم أكبر من هذا البلد الأمين ومن هذا الشعب الأمين …

لتطمئن الحملان الصامتة ، سيزداد صمتها مع تطور الأحداث كلها ، وسيرتفع صوت البلد وناسه فقط في كل الأرجاء بالدعاء بالسلامة لهذا البلد وأهله ، فذلك ما يشغل البال ( بال الكل قمة وقاعدة ) في نهاية المطاف.