مسلك قانوني، للخروج عن القانون

رمضان مصباح

قضية فراقشي ابن زهر، الحاصل على ثمانية ملايير، من خراج الماستر والدكتوراه، ومغيبات اخرى، تفيقني من نومي مرارا، وتداهمني حتى في نهاري.

ليس لانني غر لا يعرف الى اي حد استشرى الفساد في بلادنا؛ فتلكم الراىحة في انفي منذ سنين، يحكيها جامعيون، كما تشيع بين الطلبة غزواتها.، خصوصا التنقيط الجنسي .

ما يثير في القضية هو كونها مماسسة، ولا تتخذ لها ركحا، مساحات الستر وازقة الظلام.

الرجل رخصت له العمادة والرىاسة،بل الوزارة، ان يؤسس مسارا للماستر القانوني، خاصا به. ثم طفق يسجل فيه ويحرم على هواه.

ولما استوفى كل شروط السوق، والرواج الاشهادي، على مراى من الجميع، شرع في تنزيل استراتيجيته في تخريب الدولة، وليس جني العاىد المالي فقط،.

تخريب المؤسسات، خصوصا ذات الاشتغال القانوني، وعلى راسها طبعا القضاء.

من رخص؟ من ستر؟ من استفاد؟ من توسط؟

واذا كان الرسول ص، قد لعن في الخمر عشرة، وهي مسكرة فقط، الى حين.

ففي خراج ابن زهر، وفاتحها الفراقشي قيلش، يجب ان تلعن الماىة والالف.

يجب ان تلتف حبال القضاء، النزيه، حول اعناق كل من له صلة رىاسية او زبونية بسوق عكاظ هذه.

كما يجب ان يسال وزيرالتعليم المعني عن هذا الذي حصل: لماذا؟ وكيف؟ فاذا كان يدري فتلك مصيبة، وان لم يكن يدري فالمصيبة اعظم.

قديما قال عمر الفاروق رضي الله عنه: ابت الدراهم الا ان تخرج اعناقها؛ حينما راى بعض عماله وقد تطاولوا في البناء، بالمدينة.

اليوم حق لنا ان نقول: ابت ابن زهر الا ان تلد مسلكا قانونيا، للخروج عن القانون.

طبعا لا اعمم لكن ارى ادارتها اخر من يعلم، حتى حينما يعلم كل طلبتها.

بل كل رواد سوق الاحد الشهير، باكادير.

ماذا؟ اولم تعلن بعد استقالات؟

الم تنضج بعد الاقالات؟

الم تتحرك بعد اللجان الى اسواق الشبهة، بجامعات اخرى، تلهبها الالسن؟

ان لم يكن لمحاسبتها، بالظن، فلتبرىتها.

ومن هنا ادعوا الى تجديد الثقة، بجعل الشهادات العليا سيادية،وتنزيل هذا المطلب ليس بالصعب.

لقد اطلعت على شهادة دكتوراه، اسبانية، موقعة من طرف خوان كارلوس.

الارتقاء بالدكتوراه الى المستوى السيادي، يبدا بترقية القانون المنظم لها.

ان تزييف الاشهاد شروع في هدم اركان الدولة، من خلال هدم مؤسساتها.