اتحاد وجدة يسقط الرجاء البيضاوي بالضربة القاضية…!!

تمكن فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي من خلق مفاجئة غير متوقعة، عندما تمكن من الإطاحة بخصم عنيد اسمه الرجاء البيضاوي، وانتهى اللقاء بنتيجة 2 مقابل 1 بعد الاحتكام الى الأشواط الإضافية

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وتميز الشوط الاول بالندية بين الفريقين معا، حيث حاول كل فريق استغلال نقط الضعف، إذ ظهرت رغبة الفريقين في كسب نقاط المباراة، ومنذ الدقيقة 25، ونجح ليزمو من افتتاح نتيجة المباراة بواسطة عبد الحكيم اقليدو برأسية لم تترك أي حط للحارس لحرار، وقبل ذلك كان أدم النفاتي بقليل من الحظ احراز هدف السبق الا ان براعة الحارس عماد عسكر حال دون تحقيق ذلك، رد فعل الرجاء كان قويا بواسطة معموري في محاولتين…

ومع مرور الوقت كان بإمكان عناصر اتحاد وجدة من احراز اهداف اخرة خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بواسطة كل من أشرف الادريسي وياسين بوعالي الا ان براعة الحارس لحرار وتدخل المدافعين في الوقت المناسب حال دون ذلك …

وبالرغم من النقص العددي للنسور الخضر، بعد طرد محمد بولكسوط مند الدقيقة 44، لم يستسلم الفريق، وحاول الرجوع في اللقاء منذ انطلاق الجولة الثانية، وقد تأتى له ذلك من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، نفدها آدم النفاتي

ومع انتهاء الوقت القانوني للمواجهة التعادل الإيجابي 1/1، التجأ الفريقان الى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل، وتمكن فيها فريق ليزمو من إضافة هدف الخلاص في الدقيقة 117 بواسطة اللاعب البديل الاحمدي بمجهود فردي.

وحاولت العناصر الرجاوية تعديل الكفة في عدة مناسبات دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأصدقاء المهوس بحب الفريق سي جلال الذي كان له الفضل – كعادته – في تحفيز اللاعبين قبل انطلاق اللقاء…

عبد القادر البدوي