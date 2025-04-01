العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح

الكاتب: سعيد ودغيري حسني

لن أقول باي حال عدت يا عيد بل أقول جرد احتفالات أو طقوس اعتدناها، بل هو رسالة تمتد عبر الأزمان، تذكرنا بأن الفرح ليس رفاهية بل حاجة إنسانية تعيد توازن الروح. لكن كيف نفرح والعالم يئن؟ كيف نبتسم وهناك من ينامون تحت السماء بلا مأوى؟ كيف نرتدي الجديد وهناك من لم يجد حتى كسرة خبز تسد رمقه؟ كيف نحتفل وهناك مدن تحترق وشعوب تذوق مرارات الحرب والتشريد؟

أيها العيد، جئتنا تحمل البشرى لكننا نرجوك أن تحمل أيضًا السلام إلى هذه الأرض المتعبة، أن تكون جسرًا للمحبة، أن تهب للإنسانية هدنة من الألم.

يا عيد، بلغ رسالتنا إلى كل قلب مثقل، إلى من فقد عزيزًا، إلى من ضاعت منه البهجة، إلى من يقف عند مفترق الحياة عاجزًا عن الفرح. قل لهم إن العيد ليس فقط لمن تزين بيته واستعد، بل هو أيضًا لأولئك الذين يحملون جراحهم بصمت وينتظرون فرجًا من الله. هو لكل مظلوم يرفع يديه بالدعاء لكل لاجئ يحن إلى أرضه، لكل أم فقدت ابنها فصار الدعاء عيدها الوحيد لكل أب يجاهد ليمنح أبناءه فرحة ولو صغيرة.

لكننا رغم كل الألم، رغم كل الدمار لا نملك إلا أن نحتضن العيد كقبس أمل، أن نؤمن بأن الأيام القادمة ستكون أجمل، أن نصدق بأن الخير لم يمت بعد، وأن في أعماق هذا العالم المرهق ما زالت تنبض قلوب تسعى لصنع السلام، وأنه كما تغيب الشمس خلف الأفق فإنها حتمًا ستشرق من جديد.

العيد ليس فرحًا عابرًا ولا زينة تُعلق ثم تُزال، بل هو اختبار لقلوبنا: هل سنحمل في أرواحنا نور التسامح أم سنترك الظلمة تتسلل إلى دروبنا؟ هل سنجعل من هذا اليوم فرصة للعطاء أم سنمر عليه كأنه لم يكن؟ العيد هو أن تمسح دمعة يتيم، أن تفتح باب الرجاء لمحتاج، أن تكون يدك ممدودة بالخير قبل أن تمتد بالتهاني. العيد ليس فقط لباسًا جديدًا، بل قلب جديد قادر على الحب والعفو والتآخي، فطوبى لمن جعل من العيد مدرسةً للرحمة ونافذةً تطل منها الإنسانية على مستقبل أجمل.

نوجه هذه الدعوة للسلام إلى كل شعوب العالم التي ما زالت تعاني من ويلات الحروب والنزاعات، إلى أولئك الذين فقدوا وطنهم وأسرهم وإلى أولئك الذين لا يزالون يحلمون بعالم خالٍ من العنف والتفرقة. فلنكن معًا، يدًا بيد، من أجل إيقاف الألم والمضي قدمًا نحو مستقبل تسوده العدالة والمساواة. لنكن سفراء للسلام، ننشر المحبة والرحمة في كل زاوية من الأرض.

بأبهى معاني الفرح وأصدق مشاعر الولاء، نتقدم إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وإلى الأسرة العلوية الشريفة، وإلى الشعب المغربي الأبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره ويمده بالسداد والتوفيق، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة تحت قيادته الرشيدة وأن يفيض على الأمة المغربية بالمحبة والسلام والرخاء.

وكما نشارك أبناء المغرب فرحتهم فإننا نرسل أطيب التهاني إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى القلوب التي تلألأت بالذكر طوال الشهر الفضيل، إلى الأرواح التي أزهرت بالصيام والقيام، إلى الأيدي التي رفعت بالدعاء متضرعة إلى ربها. ها هو العيد قد أقبل كهدية من السماء كنسيم يزيل عن الأرواح عناء الأيام كضحكة طفل لا تعرف إلا الصفاء فهنيئًا لكم فرحة العيد، وهنيئًا للقلوب التي تتسع للحب بعد المغفرة، وهنيئًا لمن جعل العيد طريقًا للعفو والتسامح.