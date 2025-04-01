بعد اقصائه لهلال الناظور…الاتحاد الاسلامي الوجدي يستقبل الرجاء البيضاوي في لقاء كل الاحتمالات!!

برسم اقصائيات سدس عشر كأس العرش، وضع فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، حدا لطموحات فريق هلال الناظور، وتمكن من حسم اللقاء الذي جرى بالملعب البلدي بالناظور عصر يوم الاحد 30 مارس، لصالحه بنتيجة 3 اهداف مقابل 1.

مع البداية وبالضبط في الدقيقة 10، يتمكن سفيان بوحميدة من احراز هدف السبق لصالح فريقه الهلال الناظوري، بعدما تمكن من خدع الحارس عسكر، ومع مرور الوقت لوحظ تواجد قوي لعناصر فريق اتحاد وجدة على مستوى خطي الوسط والدفاع، في محاولة لسد المنافذ على مهاجمي هلال الناظور، ومن أخطر محاولات ليزمو تلك التي اتيحت للاعب الادريسي في الدقيقة 27، الا ان تسديدته كانت خارج مرمى الحارس نبيل دواح، وفي الدقيقة 41 وعلى إثر مجهود لأشرف الادريسي – الذي خلق متاعب لدفاع الهلال- يتمكن هذا الأخير من إعطاء كرة على المقاس لعبد الحي تويحين معلنا هدف التعادل.

خلال الجولة الثانية، لاحظنا ان فريق هلال الناظور خرج من الخطة الدفاعية التي اعتمدها، وخلق عدة محاولات، عناصر ليزمو بدورها، كانت تقوم بحملات بغية إضافة الأهداف، وقد تأتى لها ذلك بواسطة عبد الاه معتصم في الدقيقة 73، واللقاء يسير نحو النهاية، أعلن الحكم على ضربة جزاء في (د86) لصالح ليزمو ترجمها ببراعة المهاجم قطوسي الى هدف.

يذكر انه بقرار عاملي تم منع تنقل أنصار فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي الى الناظور بعد معاينة لجنة للملعب البلدي بالناظور ليتبين لها (حفاظا على الامن والسلامة) ان الملعب لا يتسع لجمهور الفريقين…

وبهذا الفوز الثمين سيكون اشبال المدرب سيمو على موعد في لقاء صعب، برسم ثمن كأس العرش بوجدة ضد فريق الرجاء البيضاوي، ونظرا لأهمية اللقاء، من المحتل جدا ان يستقبل الاتحاد الوجدي بالمركب الشرفي عوض الملعب البلدي…

عبد القادر البدوي