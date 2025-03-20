وجدة.. تدشين المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار، خطوة حاسمة للنهوض بالاقتصاد الجهوي

رشيد نشينش

تخليدا للذكرى 22 للخطاب الملكي السامي الرامي لتعزيز التنمية بالجهة الشرقية، تم أمس الاثنين، تدشين المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار، بحضور والي جهة الشرق الخطيب لهبيل، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعمر حجيرة كاتب الدولة مكلف بالتجارة الخارجية، ومحمد بوعرورو رئيس جهة الشرق، وشخصيات سياسية ومؤسساتية واقتصادية أخرى

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يأتي افتتاح المركز الجهوي للاستثمار، تجسيدا لرؤية استراتيجية حكيمة تهم مستقبل الاقتصاد الجهوي. وبلغت تكلفة بناء وتشييد هذه المنشأة حوالي 304 مليون درهم، في مساحة بلغت 2400 متر مربع، ما يجعل من هذا المقر بنى تحتية قادرة على تغطية احتياجات المستثمرين وتتلاءم والإدارة الحديثة

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ويندرج تدشين هذه المنشأة ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدن الجهة الشرقية ومدى التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مناطق الجهة، حيث ينتظر أن يسهم بشكل فعال في محاربة الركوض الاقتصادي ، وخلق فرص شغل مستدامة. كما أن هذا المقر بمقوماته اللوجيستيكية ومرافقه الحديثة، يعتبر دعما كبيرا لميثاق الاستثمار الذي يعد من بين الأدوات الأساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية أمام الفئة المستثمرة.

يعمل المركز الجهوي للاستثمار على توفير الدعم والمساعدة للشركات والاستثماريين، وتسهيل عملية الولوج عن طريق خلق منصات رقمية كـ ‘’CRI Invest’’التي تتيح للمستثمرين تتبع ملفاتهم ومعرفة مصيرها بشكل عادي، ومنصة Oriental Connect” الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وهدفها تقريب الخدمات والإجراءات الإدارية وتسهيل انخراط الجالية بالجهة ودفعها للمساهمة في تنميتها.

رشيد نشينش