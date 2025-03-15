السويد تقرر حظر الهواتف المحمولة في المدارس بهدف تقليل التشتيت خلال الحصص الدراسية

عبدالقادر كتــرة

بعد فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، المجر، واليونان، تُصبح السويد الدولة التالية التي تحظر استخدام الهواتف في المدارس الابتدائية والثانوية.

وكانت العديد من المدارس تطبق هذه القاعدة مسبقًا، بهدف تقليل التشتيت خلال الحصص الدراسية.

جاء هذا في أعقاب تحقيق أجرته الحكومة السويدية، التي طالبت ، يوم الخميس 13 مارس 2025، بتطبيق حظر شامل على الهواتف المحمولة في جميع المدارس الابتدائية والثانوية بالبلاد، وسيتوجب على المدارس جمع هواتف التلاميذ صباحًا والاحتفاظ بها طوال اليوم.

وتُدافع « لوتا إدهولم »، الوزيرة السويدية للتربية، عن القرار قائلة: « حتى وجود الهواتف المحمولة له تأثير سلبي على الذاكرة العاملة للتلاميذ ».

وفقًا لها، فإن الهدف الرئيسي هو خفض الاضطرابات في المدرسة، وتوفير جو دراسي هادئ للتلاميذ. سيشمل الحظر أيضًا الأنشطة اللاصفية.

وبحسب « بيورن هانسون »، رئيس فريق التحقيق، فإن حوالي 80% من المدارس المعنية كانت تُحظر بالفعل استخدام الهواتف خلال الحصص.

بشكل عام، فإن ستة مديرين ومديرات مدارس من أصل عشرة يؤيدون هذا القرار. مع ذلك، سيُسمح بالاحتفاظ بالهاتف المحمول في حالات محددة، مثل الاستخدام التعليمي على سبيل المثال.

للإشارة، يُعد النظام التعليمي السويدي من بين الأكثر تقدمًا في العالم. وفقًا لتقرير « بيزا 2023″، تحتل السويد « المرتبة الثامنة عشر » عالميًا في جودة التعليم، وذلك بفضل نهجها الشامل والمرتكز على الطالب.

مع تركيز قوي على تكافؤ الفرص، توفر السويد تعليمًا مجانيًا وعالي الجودة للجميع، إلى جانب خيارات ثنائية أو متعددة اللغات في بعض المؤسسات.