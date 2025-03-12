عبد العزيز افتاتي يخرج عن صمته ويقصف عزيز اخنوش وحكومته بالثقيل : واصفا اياها بحكومة الافتراس ، والشفط ، والكومبرادور

خلال النقاش السياسي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية وجدة انكاد يوم الأحد 9 مارس 2025 حول : السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية ، من تأطير د. عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، وتعقيب الاستاذ الجامعي د.موردزناسني

تم استهلال هذا النقاش بعرض مفصل للدكتور عبد العزيز افتاتي المعروف بجرأته في النقد وفضح مختلف مواطن الفساد بكل شجاعة وبدون خوف او تلكؤ ، مستندا في ذلك على مختلف الوثائق والبيانات الرسمية ، كما هو معروف عن افتاتي عندما ينتقد فهو لا ينطلق من فراغ ، ولا يستعمل لغة الخشب فهو خلال تناوله لمختلف الموضوعات السياسية ، الاجتماعية ، والاقتصادية يستعمل اللغة المباشرة بعيدا عن خطاب الرموز والايحاءات …

عبد العزيز افتاتي الذي التزم الصمت ، وابتعد عن الاعلام لمدة ليست بالقصيرة ، وفي الوقت الذي بدأت فيه مكونات الحكومة تتحرك في العديد من المدن والاقاليم ، حيث يتضح ان الحملة الانتخابية بدأت هذه المرة بشكل جد مبكر ، وبدأ هذا الحزب او ذاك من احزاب الاغلبية يعتبر نفسه منذ الآن ان رئاسة حكومة كأس العالم ستكون من نصيبه … مما اثار غضب عبد العزيز افتاتي الذي اعتبر ان هذه الحكومة لا تحمل اطلاقا هموم الجماهير الشعبية و لا تهتم بمعانات الشعب المغربي ، ولا بالبطالة التي عرفت ارتفاعا مهولا في اوساط الشباب نساء ورجالا ، ولا بالارتفاع الصاروخي للاسعار التي حطمت كل الارقام القياسية في تاريخ المغرب ، حيث اعتبر عبد العزيز افتاتي ان حكومة عزيز اخنوش هي حكومة غلاء الاسعار بامتياز…. مستعملا في حقها العديد من النعوت مثل » حكومة الافتراس » و » حكومة الشفط » و » حكومة الكومبرادور » وغيرها من النعوت التي ابتكرها افتاتي

الذي لم يكن يتكلم من فراغ بل خلال مناقشته لاي محور من المحاور كان يورد العديد من الوثائق الرسمية …معتبرا ان نقاشه هذا لحكومة عزيز اخنوش هو نقاش علمي وليس نقاشا ديماغوجيا …

ومن باب الأمانة الاعلامية والعلمية ، ومن باب الموضوعية والنزاهة والحياد الاعلامي الذي تتميز بها جريدتنا الالكترونية » وجدة سيتي » التي تعتبر من بين اقدم الجرائد الالكترونية في المغرب ، فاننا نورد عرض الدكتور عبد العزيز افتاتي بالصوت والصورة ، ونظرا لكون العرض استغرق حوالي ساعة ، فاننا سنقدمه على شكل اجزاء مرقمة ….حيث نقدم لكم اليوم الجزء الأول على ان نقدم لزوارنا باقي الاجزاء تباعا خلال الايام المقبلة ….