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الدفاع عن الوطن هو أساس وجود الإعلام

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عبد السلام المساوي


ألحاجة اليوم ماسة لصحافة مواطنة ، جادة وجدية تنقل الأخبار الموثوق منها والصحيحة إلى الناس تواكب هذا الإبداع المغربي في مجال مقاومة العدو بوطنية وبتقدير حقيقين ، تقفل الباب على المتسللين سهوا إلى ميدان الصحافة . وهم كثر ….فهناك من يصر على أن يظل الوحيد الذي يستفيد من هذا الميدان غير المدر للدخل بالنسبة لأبنائه الأصليين ، الوفير الأرباح بالنسبة لعدد كبير من المتسلطين عليه …
الحقيقة ، التي انكشفت اليوم ، أكدت حاجتنا لإعلام وطني ، مواطن ، قوي ، موجود في كل مكان من المغرب ، متمكن من المهنة وأجناسها وأدواتها ، حرفي التعامل ، سريع التجاوب ، لا يترك لأعداء الوطن ولا للطابور الخامس الفرصة مهما كانت صغيرة لترويج الأكاذيب .
هذا الإعلام نستطيع صنعه وتشجيعه اذا امتلكنا جرأة الإيمان النهائي والتام بأن المعركة الإعلامية تسير مع المعركة السياسية ومعارك الوطن جنبا إلى جنب .
إن الدفاع عن الوطن ، هو أساس وجود الإعلام ، وأن ما عدا هذا الأمر من تنويعات هي أشياء إضافية أو نافلة ، تتوارى الى الخلف حين المعارك الكبرى …وفي اللحظات المصيرية يصبح الإعلام قبل البندقية والطائرة والصاروخ أداة المواجهة الأولى .
هنا _ وهاته يجب قولها بكل بصراحة _ الحكاية الوطنية تختلط في أذهان بعض من يكتشفون الصحافة في الزمن المتأخر والميت من أوقاتهم بالدفاع عن الرواية الرسمية .
لا يستطيع هؤلاء أن يميزوا بين دفاع مستميت عن الوطن ، وعن قضايا الوطن ، وبين الخلاف أو الإختلاف العادي في الأيام العادية حول قضايا محلية يفرقنا تدبيرها ولا نحقق حولها الإجماع ولا نريد لهذا الإجماع أصلا أن يكون لأنها قضايا خلافية ، عكس قضايا الوطن الكبرى .
أن تصرخ بنفس الحماس وبنفس القوم دفاعا عن وطنك ، مثلما يفعل آخرون أثناء الدفاع عن فلسطين أو عن العراق او عن سوريا أو عن ميانمار أو عن مسلمي الروهينغا ، أو ضد رسامي شارلي يبدو أو عن أنصار لهم في بلدان أخرى يعتبرون أنهم ملزمون بمساندتهم ، لا يعني أنك بوق رسمي ، ولا يعني أنك مأجور ولا يعني أنك تتلقى مقابل ما تكتبه من قناعات في هذا الصدد .
قد يكون الأمر فقط دفاعا من جانبك عن وطنك ، لأنك تعتبر هذا الوطن أغلى ما لديك ، وتعتبر الدفاع عنه بوسيلتك وبمهنتك الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تقدمه له في لحظات الضيق والشدة التي يمر منها .
كيف السبيل الى إقناع من لا يقتنعون أصلا بأي شيء ، إن هذه البديهية على بساطتها قد تكون هي تفسير كل الأشياء ؟
لا ندري ، ولا تكترث كثيرا بطريقة الإقناع هاته ولا حتى بجدواه . هناك ما هو أهم : هذا الوطن المستهدف من أكثر من جانب ، والذي لا ينتظر من أبنائه الأصليين إلا الوقوف معه دون أي قيد أو شرط ، مثلما تفعل كل الأجناس مع أوطانها ، بكل اختصار ….
قال الملك محمد السادس عبارته الشهيرة :  » لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ، فإما ان يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي ، إذ انتهى وقت إزدواجية المواقف « 

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