محمد ديب…مساره المهني الغني وجديته ونزاهته جعلته محط ثقة من وزارة التربية والتكوين

عبد القادر البدوي



حظي كما هو معلوم السيد محمد ديب بثقة الحكومة، عبر تعيينه مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات، بعد المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، باهتمام واسع، لذي المتتبعين، نظرا للخبرة والمثابرة التي كرسهما المدير السابق لأكاديمية جهة الشرق، خدمة لمنظومة التربية والتكوين بالجهة….

ويعتبر محمد ديب الذي تم تجديد الثقة فيه كمدير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات، من الكفاءات التربوية المهمة وطنيا، رمز من رموز التفاني في العمل والأخلاق الرفيعة والمهنية العالية، مهندس دولة ممتاز، تقلد عدة مناصب بالمديرية الاقليمية بوجدة ، و رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية، بالأكاديمية، قبل تقلده منصب مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق ، قضى على رأسها فترة ثماني سنوات ، بعدما تم تعيينه بداية شهر فبراير 2016.

يتوفر محمد ديب على مسار مهني غني ومتنوع، و يتميز –بشهادة الجميع – بالجدية و الاستقامة و النزاهة، كما تربطه علاقة متميزة مع مختلف الفاعلين والشركاء في مجال التربية و التعليم ، وهي خصال اهلته ليكون في موضع ثقة لدى المسؤولين ، بنهجه مقاربة جهوية ناجعة، استعملت فيها ضوابط إدارية جريئة، و تدبير سلس – طيلة مرحلة تسييره للأكاديمية – ، همت المؤشرات التربوية المحققة على مستوى الجهة، و المتمثلة بالأساس في تطور نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، وتوسيع وتنويع العرض المدرسي، إلى جانب الارتقاء بجودة التربية والتكوين من خلال تقوية القدرات وتعميم المسالك الدولية، وكذا إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن تعزيز الشراكات للارتقاء بمجال البحث العلمي في المجال البيداغوجي، كما حققت في عهده اكاديمية جهة الشرق مراتب اولى على الصعيد الوطني في امتحانات الباكالوريا ، خلال سبعة مواسم متتالية.

وفي جبة هذا المسؤول التربوي نلمس كذلك، وفضلا عن ذلك، الرؤية الثاقبة، في تفعيل التدابير ذات الأولوية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عبر التنصيص على آليات التتبع، ترتكز على وضع عدة تدبيرية مرجعية لكل تدبير وإرساء لجن تتبع التدابير، بالإضافة الى إعطاء أهمية، بتفعيل الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية، بتنمية الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية بالمؤسسات بهدف تحسين المؤشرات التربوية للمؤسسات التعليمية…

وبهدف ترسيخ منهجية الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة والموارد بنجاعة الأداء، ما فتئ محمد ديب، يتتبع ويواكب – برؤية مبدعة -، الارتقاء بالتدبير التعاقدي ، في اطار توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء برسم سنة 2025 بين الوزارة والأكاديمية من جهة، وبين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق من جهة ثانية، وبين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها من جهة أخرى، وتوقيع بروتوكول جهوي ملحق باتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب.

كما استطاع السيد محمد ديب ان يكون في مستوى التدابير والإجراءات الحاسمة بحكمة وتبصر، بمواصلة تنزيل الإطار الاجرائي لخارطة طريق 2022-2026 لاستكمال بناء النموذج الجديد للمدرسة المغربية، فضلا عن ابرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين ولاية جهة الشرق، مجلس جهة الشرق والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، في دجنبر 2024، والتي تهدف إلى إحداث 14 مركبا تربويا مندمجا بالوسط القروي بعمالة وأقاليم الجهة على مدى ثلاث سنوات (2025-2027). ويروم هذا البرنامج الواعد الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية وتعزيز العرض التربوي من خلال نموذج يستجيب للحاجيات التربوية والرياضية ويساهم في التفتح الفني والأدبي لأطفال الوسط القروي في السن الإلزامي للتمدرس، كما ستساهم هذه المركبات في تعزيز العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحيط بها من خلال اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني من أجل استغلال فضاءاتها الرياضية…

خبرة كبيرة راكمها رجل لا يعرف الكلل ولا الملل يتمتع بحس مهني رفيع، وشغف بالمنظومة الوطنية والجهوية للتربية والتكوين.. لا يتردد في التفاعل الإيجابي مع الفاعلين الاجتماعيين والتربويين والإعلاميين.. بكل وطنية ومسؤولية، وللأمانة فمحمد ديب تربطه علاقات مهنية – قل نظيرها – مع الفرقاء الاجتماعيين، كما كان له حضور متميز أيضا مع الجسم الصحفي بالجهة، ويكفي انه نسج مع وسائل الاعلام علاقات طيبة تؤكدها المواكبة الإعلامية المشهودة لمختلف الأوراش التي تشهدها الأكاديمية.

ان المتأمل في سيرة محمد ديب، يجد نفسه أمام شخصية استثنائية بصمت على مسار إداري وتربوي ناجحين، حيث ترجم على أرض الواقع المفهوم الحقيقي للمسؤول الإداري والفاعل التربوي، وهو يتولى مسؤولية تدبير أكبر أكاديمية على الصعيد الوطني، (جهة الدار البيضاء – سطات) اكيد انه سيبصم كعادته على مشوار مهني حافل بالعطاءات؛ فالرجل يجيد مهارات التواصل له قدرة على التفاوض وحل المشكلات وبناء علاقات تقوم على الثقة والعمل، وفق روح الفريق.

يذكر انه تم يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق اجراء مراسم حفل تسليم السلط بين السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق سابقا، والسيد محمد بودشيش رئيس قسم تدبير الموارد البشرية، الذي تم تكليفه بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

فهنيئا للسيد محمد ديب من موقع مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجديد بجهة الدار البيضاء – سطات، إنه – بدون مجاملة – الرجل المناسب في الموقع المناسب، فمزيدا من العمل والتألق…