الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة يستنكر اقصاء صحافيين مهنيين من طرف مسؤولي استئنافية وجدة من تغطية افتتاح السنة القضائية.

في بلاغ صادر عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة مضمونه أن زملاء صحافيين مهنيين من مختلف المنابر الإعلامية بمدينة وجدة ،تعرضوا الخميس 30 يناير الجاري، للإقصاء من تغطية افتتاح السنة القضائية الذي شهدته محكمة الاستئناف بوجدة. علما أن هذا الإبعاد ليس الأول من نوعه، ذلك أن العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها محكمة الاستئناف بوجدة في عهد مسؤوليها الجدد، يتمّ فيها اقصاء الصحافيين المهنيين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية والموضوعية ، وحضور فقط المحظوظين والمرضي عنهم، وهذا التمييز المسجّل في حق الجسم الصحافي بمدينة وجدة، في الوقت الذي يطرح العديد من علامات الإستفهام، فإنه يستوجب تحملا للمسؤولية من لدن من تسبب عمدا في هذا الإقصاء الذي طال العديد من المنابر الإعلامية ومن خلالها الزملاء الصحافيين العاملين بها، علما أن المسؤولين المركزيين على مستوى السلطة القضائية ما فتئوا، يعتبرون أن الصحافة النزيهة والقضاء سلطتان وركيزتان أساسيتان لقيام دولة الحق و القانون.

نص البيان المتوصّل به من الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة :

“يستنكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة بشدة الإقصاء والتهميش الذي تعرض له عدد من الصحافيين المهنيين بمختلف المؤسسات الإعلامية خلال تغطية حفل افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، والذي انعقد يوم الخميس 30 يناير الجاري.

وفي هذا السياق، يعبر الفرع عن رفضه المطلق للتمييز الذي مورس بحق الجسم الصحافي المحلي، حيث تم استبعاد صحافيين مهنيين ومخولين قانونيًا لممارسة مهامهم، بينما تم السماح لعدد محدود من الصحافيين بحضور هذا الحدث الهام، دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام حقوق الصحافة والإعلام.

إن هذا السلوك غير المقبول يتعارض مع القيم الدستورية التي تؤكد على المساواة واحترام حقوق الأفراد والمؤسسات. كما أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية التي تحكم العمل الصحافي ودوره في تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة.

يدعو الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى مراجعة فورية لهذا التوجه السلبي، ومحاسبة كل من تورط في استبعاد الصحافيين المهنيين دون وجه حق. كما يطالب السلطات القضائية والإدارية بتحمل مسؤولياتها في دعم حرية الصحافة، وتعزيز دور الإعلام في تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ القانون.

وفي هذا الإطار، يهيب الفرع بكافة الجهات المسؤولة، على المستويين المحلي والوطني، إلى تفعيل شراكة حقيقية مع الإعلام المهني، وضمان إشراكه في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المؤسسات الرسمية، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع ويخدم الصالح العام.

ختامًا، يعلن الفرع الجهوي عن مواصلة جهوده للدفاع عن حقوق الصحافيين ومصالحهم، ولن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لضمان احترام كرامة الصحافيين ودورهم الحيوي في المجتمع”.

التوقيع: الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة