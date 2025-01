Le code de la femmille

Zaid Tayeb

Après la mort du mari, la maison familiale revient de plein droit à sa veuve et aux enfants issus de celle-ci. Et si le défunt avait laissé un père et une mère ? Ceux-ci n’auront rien et pourront certainement être mis à la porte de la maison de leur fils décédé par leur belle fille et leurs petits enfants. Pourtant Dieu a donné à chacun de la mère et du père du défunt une part de l’héritage. Et si le défunt avait laissé des enfants avec une autre femme décédée ou divorcée ? Ceux-ci n’auront rien, non plus, bien que Dieu leur ait donné les mêmes droits que les enfants laissés avec l’épouse à qui le nouveau code de la femmille a donné le droit de possession. Avec le nouveau code tel qu’il nous a été imposé par l’instance qui l’a confectionné à la bonne taille de la femme, des enfants d’un même père nés de deux épouses différentes peuvent bénéficier ou être exclus de l’héritage que leur aurait laissé leur père décédé. Pourquoi ? Pour la simple raison que ceux qui ont présidé à la mise en application du code de la femmille en ont décidé autrement. Cela nous rappelle le droit d’ainesse en vigueur en France jusqu’à son abolition par la révolution française. L’exclusion des parents et des enfants nés d’une autre femme décédée ou divorcée de l’héritage est une transgression des commandements de Dieu tels qu’ils sont mentionnés cas par cas dans le Saint Coran. Dans toutes les religions monothéistes dans leur forme actuelle, la répartition de l’héritage entre les ayants droit du défunt est arbitraire et injuste : l’héritage est transmis à l’ainé des enfants. Si le défunt n’a que des filles, celles-ci doivent s marier dans le cercle de la famille pour sauvegarder les biens au sein du clan. Dans d’autres cas, la répartition de l’héritage est laissée à la fantaisie de l’homme. Dans le Coran, au contraire, c’est Dieu le Tout Puissant qui a donné à chacun des ayants droit sa part de l’héritage. Il n’y a pas de juste partage que celui effectué par Dieu. Qui de l’homme, quel que soit son rang, son statut, sa notoriété peut-il enfreindre les commandements de Dieu ? Or, le nouveau code de la femmille, mijoté sur le feu du modernisme et de la modernité, nous est servi dans un plat du sexisme et du féminisme par des personnes qui font peu de cas de notre religion qui a donné à chacun des ayants droit sa part de l’héritage laissé par le défunt. Les versets sur le partage cas par cas des biens familiaux sont nombreux et précises. Ils octroient à chaque héritier sa part en fonction du degré de parenté, de l’âge et du sexe de l’héritier.

L’inscription sur l’acte de mariage de l’avis de la future épouse sur un éventuel remariage de son futur époux est une transgression des commandements de Dieu.

Le cas de l’héritage et de la polygamie constituent une grave atteinte aux fondements de notre religion en modifiant les textes sacré tels qu’ils sont spécifiés dans le Coran. On peut se demander à juste titre quelle est l’autorité qui a confié à des personnes le droit de partage de l’héritage en dehors de ce que Dieu a prescrit dans le Coran ? De quel droit inscrire sur l’acte de mariage la mention de l’avis de l’épouse sur la polygamie de son jeune époux ? De plus, la polygamie à laquelle il est donné tant d’importance dans le code de la femmille ne représente pas un taux de 1%.

Je crois qu’après la francisation des matières scientifiques, la suppression du chapitre de l’héritage des classes des premières années du cycle qualifiant, la campagne orchestrée contre Al Boukhari et son Livre Authentique, la standardisation des prêches du vendredi, le code de la femmille avec la violation des versets relatifs à l’héritage et à la polygamie, il ne reste que les cinq prières quotidiennes et le jeûne du mois du Ramadan pour en finir une fois pour toutes avec notre religion fondée sur le Coran et la sounna. Un jour, d’autres personnes plus éclairées que ceux-là, viendront avec d’autres idées : réduire les cinq prières quotidiennes et les journées du mois de Ramadan.