من التاريخ : احتجاج السلطات المغربية على قرار السلطات العسكرية الفرنسية القاضي بتهجير الرعايا المغاربة سكان تندوف من اراضيهم



وليد كبير

‏وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 17 اكتوبر 1960 تمثل مراسلة موجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط تحت رقم N 8 – 7865/E

‏هي مذكرة احتاج رسمية على قرار السلطات العسكرية الفرنسية بتندوف الصادر بتاريخ 28 غشت/اوت 1960 والقاضي بتهجير الرعايا المغاربة سكان تندوف من أراضيهم في اجل زمني لا يتجاوز الـ24 ساعة

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وقالت الخارجية المغربية في المذكرة ان المغاربة المعنيين بالتهجير تم نقلهم من قبل القوات العسكرية الفرنسية إلى غاية وادي درعة فيما وصل اول المهجرين إلى أقا

‏الخارجية المغربية عبرت انذاك عن احتجاجها ورفضها عملية التهجير وطالبت بعودة الرعايا المغاربة إلى بيوتهم في اقرب وقت ودعت إلى عدم تكرار ذلك

‏انها الحقيقية التاريخية الثابتة التي يحاول النظام الحاكم في الجزائر اخفاءها والتعامل بمنطق النصب والاحتيال مع المغرب

‏لقد حان الوقت للإفراج عن كل الوثائق التاريخية وكشف الحقائق حتى يعلم الجميع من الباغي والظالم المستعلي الذي حاول على مدار عقود إذكاء العداء لإخفاء الجُرم المرتكب في حق المنطقة

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منقول من صفحة الاعلامي الجزائري وليد كبير