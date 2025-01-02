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من التاريخ : احتجاج السلطات المغربية على قرار السلطات العسكرية الفرنسية القاضي بتهجير الرعايا المغاربة سكان تندوف من اراضيهم

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وليد كبير

‏وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 17 اكتوبر 1960 تمثل مراسلة موجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط تحت رقم N 8 – 7865/E

‏هي مذكرة احتاج رسمية على قرار السلطات العسكرية الفرنسية بتندوف الصادر بتاريخ 28 غشت/اوت 1960 والقاضي بتهجير الرعايا المغاربة سكان تندوف من أراضيهم في اجل زمني لا يتجاوز الـ24 ساعة

وقالت الخارجية المغربية في المذكرة ان المغاربة المعنيين بالتهجير تم نقلهم من قبل القوات العسكرية الفرنسية إلى غاية وادي درعة فيما وصل اول المهجرين إلى أقا

‏الخارجية المغربية عبرت انذاك عن احتجاجها ورفضها عملية التهجير وطالبت بعودة الرعايا المغاربة إلى بيوتهم في اقرب وقت ودعت إلى عدم تكرار ذلك

‏انها الحقيقية التاريخية الثابتة التي يحاول النظام الحاكم في الجزائر اخفاءها والتعامل بمنطق النصب والاحتيال مع المغرب

‏لقد حان الوقت للإفراج عن كل الوثائق التاريخية وكشف الحقائق حتى يعلم الجميع من الباغي والظالم المستعلي الذي حاول على مدار عقود إذكاء العداء لإخفاء الجُرم المرتكب في حق المنطقة
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منقول من صفحة الاعلامي الجزائري وليد كبير

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