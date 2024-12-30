Home»Débats»المندوبية السامية للتخطيط تدق ناقوس الخطر …بوجدة والجهة الشرقية لهذه الاسباب VIDEODébats/National/Régionalالمندوبية السامية للتخطيط تدق ناقوس الخطر …بوجدة والجهة الشرقية لهذه الاسباب VIDEO2024-12-30/ 30/12/2024/0/ 60SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+المندوبية السامية للتخطيط تدق ناقوس الخطر …بوجدة والجهة الشرقية لهذه الاسباب VIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ المغرب يسجل 189 اصابة مؤكدة جديدةعـــــــاجل : مواطنون لم يعثروا على بطائقهم الانتخابية بمكاتب التصويتUne décision qui clouerait le bec définitivement aux algéro-polisariens en Amérique LatineL’Aref de l’Oriental organise deux seminaires autour de l’exploitation des medias en classe de français au centre de ressources pedagogiques.
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