SOS ordures : point de ramassage des ordures 388 Oujda

tayeb zaid

Le point de ramassage des ordures est difficile à décrire avec les mots, il faut le voir de près. Tout d’abord, son emplacement est opposé à l’écoulement des eaux de pluie. Déjà avant la mise en place de ce point de ramassage, les responsables de la société

ont envoyé un ouvrier déplacer quelques trottoirs pour installer un gîte avec des barrières qui serviront à retenir les containers. J’ai moi-même dit à l’ouvrier en question qu’à cet endroit-là il y a toujours une marre où les eaux de pluie croupissaient pendant

plusieurs jours, que ce retrait qu’il était en train de faire ne va que faire empirer les choses. Il m’a répondu qu’il ne faisait que suivre les instructions de ses chefs. Il avait raison de répondre ainsi mais il aurait eu tort s’il n’avait pas avisé ses

chefs. Le premier jour de ramassage, la benne à ordures ménagères, dans sa marche arrière, a heurté la barrière pour en faire sauter un tube rond et déformer l’ensemble. De plus, les containers ne tiennent pas dans leur loge car le plan est incliné vers la

rue. Second problème, pendant les pluies, la marre augmente de volume avec le retrait des trottoirs et l’emplacement des barrières. Ce qui fait que les eaux stagnent à cet endroit pendant plusieurs jours. Les conséquences sont inévitables aussi bien pour les

citoyens que pour les ouvriers. Pour les citoyens, il leur est presque impossible de jeter leurs ordures dans les containers qui baignent dans la marre et son liquide verdâtre et nauséabond. Pour les ouvriers, ils ne peuvent plus s’approcher des containers

pour les atteler au mécanisme la benne. D’autres conséquences liées aux premières doivent être citées :

1- Comme ils ne peuvent pas atteindre les containers, les citoyens laissent une bonne partie de leurs ordures tomber hors du réceptacle.

2- Il en est de même pour les ouvriers, qui, au lieu de remettre les containers dans leur emplacement, opération impossible à accomplir, ils les abandonnent directement dans la rue. Il y toujours à cet endroit deux containers qui occupent la moitié de la rue,

ce qui fait que les usagers de la route dans les deux sens utilisent une seule voie étant donné l’autre est occupée de jour et de nuit par les deux containers.

3- Il y tout autour du point de ramassage 388 des tas d’autres ordures, ménagères et non ménagères ( il faut le reconnaître). On ne peut pas imaginer les nuisances des odeurs, des saletés, des mouches, des insectes…. pour les voisins directs et le dispensaire

de Hay El Fath qui lui fait face.

4- Les containers sont maintenus sur ce qui leur reste de leurs roues boiteuses au moyen de cales et de béquilles de toutes sortes à cause des brutalités exercées sur elles pendant le vidage.

En conséquence, en ma qualité de voisin du point de ramassage des ordures 388 de Hay El Fath, tout proche de la mosquées Al Imane et du dispensaire Hay El Fath, je demande aux responsables de la collecte des ordures de venir voir d’eux-mêmes l’état des lieux

et agir pour le bien et la sécurité des citoyens et des voisins directs.

Zaid Tayeb