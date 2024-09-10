بلاغ صحفي

الأمطار الأخيرة تعزز الموارد المائية في عدة جهات مغربية

شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية، مما ساهم بشكل نسبي في تحسين الوضعية المائية بعدة سدود.

وقد تمكّنت السدود من تخزين أكثر من 263 مليون متر مكعب، وهو ما يفوق الاحتياجات السنوية من الماء الصالح للشرب للدار البيضاء الكبرى.

ومنذ 22 غشت 2024، شهدت الوضعية الهيدرولوجية تحسنًا في 6 أحواض مائية من أصل 10 بالمملكة، مما ممكن السدود على بلوغ نسبة ملء إجمالية وصلت إلى 27.9٪ بحلول 10 شتنبر 2024، مقارنة ب ٪26,7 في نفس اليوم من السنة الماضية.

وساهمت التساقطات الأخيرة في ارتفاع نسبة ملء الحوض المائي درعة واد نون، وبالأخص سد المنصور الذهبي (قرب ورززات) الذي استقبل موارد مائية مهمة (63 مليون متر مكعب) ساهمت في ارتفاع نسبة ملئه ب 69٪ مقارنة بالسنة الماضية.

وبموارد مائية بلغت 60 مليون متر مكعب، استفادت سدود الحوض المائي كير-زيز-غريس (إقليم الرشيدية) من الأمطار الأخيرة، محتلة بذلك الرتبة الثانية.

كما استقبل كل من حوض أم الربيع، وخصوصا سد بين الوديان، وسدود حوض الملوية (الشمال الشرقي للمغرب)، أزيد من 40 مليون متر مكعب.

وفي الأخير، استقبلت الأحواض المائية لسوس ماسة (14.7 مليون متر مكعب ) وسبو (12.9 مليون متر مكعب) بدورها من الأمطار الأخيرة.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، تذكر وزارة التجهيز والماء أن الوضعية المائية في المغرب لا تزال تستوجب الحذر. وتدعو جميع المواطنين إلى تجنب الهدر وترشيد استهلاك المياه من خلال تبني سلوكيات اقتصادية في استهلاك الماء.