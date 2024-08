Le guet apens des enturbannés contre le leader de la cause palestinienne

Tayeb Zaid

Qu’est ce que je dois dire après l’assassinat d’Ismail Haniya ? Inutile de vous dire qui il est parce qu’il est beaucoup plus au-dessus de ce que nous estimons qu’il est. Mais je vous dirai simplement que son meurtre a été perpétré par Israël dans un pays chez qui il était invité pour assister à la cérémonie d’investiture de son chef d’Etat. Beaucoup de points d’interrogation naitront de cet évènement qui serait classé comme un fait divers si la personne assassinée, ses assassins, le lieu et les circonstances de l’assassinat relevaient du quotidien. Un leader politique et un symbole de la résistance de tout un peuple déchiré et divisé sur lequel s’étaient liguées toutes les forces du mal judéo-chrétiennes pour assujettir son peuple ne doit pas mourir dans un guet- apens monté par ses hôtes chez qui il était en visite officielle. Alors qu’il dormait sur ses deux oreilles, il ne savait dans son innocence et la pleine confiance qu’il avait placée dans ses hôtes qu’il dormait sur un explosif. Il n’avait aucune raison de s’inquiéter puisqu’il était l’hôte le plus exceptionnel qui avait droit à un traitement exceptionnel. En effet, il avait laissé son pays, une petite bande de la taille d’un mouchoir de poche, en ruine, et ses citoyens en sang et en deuil, pour venir dans ce grand pays assister à l’investiture d’un grand président. Il espérait revenir chez lui avec quelques promesses qui feraient le bonheur des siens qui devaient l’attendre avec l’écuelle et le chargeur vides. Ce soir-là, il devait nourrir de beaux sentiments avec lesquels il comptait passer la nuit pour les retrouver le lendemain sous la forme de nourriture, de médicaments, de carburant, d’armes à feu et un petit chèque libellé en Euros. C’était cela, car le peuple l’attendait et il n’avait pas le droit de le décevoir, de revenir les mains vides.

Certains intellectuels, ou du moins ceux que je prenais ou qui se prenaient ainsi, nourrissaient les mêmes rêves que ceux que je viens de maladroitement nommer auxquels ils ajouteraient un toast en l’honneur de cette visite de la Sounna à la Chiaa tout en chantant les mérites de celle-ci sur celle-là. Les Mollahs, les Imams, les chefs religieux enturbannés, n’est-ce pas ceux là qui insultent dans leurs prières les camarades du Prophète et ses épouses? A moins que ceux qui font l’apologie de l’Iran prétendant qu’il est le seul pays à faire face à Israël et aux Etats Unis aient des points de vue positifs que nous n’avons pas. Je leur donne raison en leur accordant que le pays de la Perse est le seul à brandir des banderoles portant des slogans hostiles à Israël et aux Etats Unis. On peut y lire : ‘’Mort à Israël et aux Etats Unis’’. Mais comment ces deux pays peuvent-ils mourir si aucun projectile n’a jamais été tiré contre eux ? En revanche, Le pays de la Perse a contribué à la ruine du Liban avec ces enturbannés du nom de Hassan Nasr Allah, l’Irak avec Mouqtada Assadr et consorts, et le Yémen avec les Houtis. Le maître et les vassaux, le parrain et les filleuls : ils ont un point commun qui les unit : leur hostilité feinte et ostensiblement affichée à Israël et aux Etats Unis.

Nous entendons les enturbannés de la Perse proférer des menaces contre Israël. Nous avons pris l’habitude de les entendre dire qu’ils riposteraient à l’attaque de l’ennemi sioniste. Israël continue ses frappes contre les enturbannés et les enturbannés à proférer des menaces de représailles.

Je dirai donc au martyr de la cause que tu as été abandonné par tes frères qui font cercle tout autour de ton peuple pour aller te faire assassiner par des demi-frères chez qui tu étais invité à une cérémonie.

Paix à ton âme.