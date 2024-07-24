لأول مرة بالمغرب.. ماستر الصحافة والاعلام الرقمي بجامعة محمد الاول بوجدة يناقش بحث تخرج في العالم الافتراضي عبر نظارات المتافيرس

شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم السبت 22 يوليوز 2024 حدثًا تاريخيًا، حيث تم تنظيم أول مناقشة لبحث تخرج في العالم الافتراضي باستخدام نظارات المتافيرس. وهي الاولى من نوعها في المغرب

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الباحث أشرف المومني، طالب ماستر الصحافة والإعلام الرقمي، قدم أطروحته في بيئة افتراضية تكنولوجية جديدة.

الميتافيرس هو مفهوم لعالم رقمي متكامل يجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) بهدف خلق بيئات افتراضية تفاعلية. يمكن للمستخدمين من خلال نظارات الميتافيرس أن يدخلوا إلى عوالم ثلاثية الأبعاد ويتفاعلوا مع العناصر والمكونات وكأنهم في واقع حقيقي. يُعتبر الميتافيرس تطورًا هامًا في التكنولوجيا الرقمية، حيث يتيح فرصًا جديدة للتفاعل والتعليم والترفيه

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وقال هشام كزوط، منسق شعبة الصحافة والإعلام الرقمي، في تصريح له:

، « أن الفريق البيداغوجي المشرف على بحث التخرج، جمع بين المناقشة الواقعية والافتراضية باستخدام “الأفاتار Avatar”، للمزاوجة بين الإطارين النظري والميداني، للوقوف عند أي مدى يمكن للعوالم الافتراضية التأثير في العالم الواقعي. »

وأشار كزوط، إلى أن الخوض في غمار هذه التجربة، يدعو لخلق بيئة تمكينية من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة، مشيرا إلى أن هذه التجربة الأولى من نوعها تفتح المجال أمام الاستمرار والانفتاح على الرقمنة، مما يعزز من فرص استخدام التقنيات الحديثة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

« وقال كزوط انه « حينما يكون موضوع تخرج الماستر في الواقع المعزز تكون المناسبة شرطًا لمناقشته في العالم الافتراضي عالم المتافيرس، نفخر كفريق بيداغوجي لماستر الصحافة والإعلام الرقمي بهذه الإسهامات الفكرية. » وأضاف كزوط: « هذه التجربة الأولى من نوعها تفتح المجال أمام الاستمرار والانفتاح على الرقمنة، مما يعزز من فرص استخدام التقنيات الحديثة في مجالات التعليم والبحث العلمي. »