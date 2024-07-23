بلاغ صحفي

الجمعة 19 يوليوز 2024

نتائج إيجابية تحققها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

في امتحانات نيل شهادة البكالوريا – دورة 2024-

⦁ نسبة النجاح بلغت 96.68% لدى الممدرسات والممدرسين؛

⦁ 21695 مترشحة ومترشحا حصلوا على شهادة البكالوريا في مجموع الدورتين منهم 18604 ممدرسة وممدرسا ؛

⦁ 58 مترشحة ومترشحا في وضعيات خاصة حصلوا على شهادة البكالوريا؛

⦁ 83 سجينة وسجينا اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2024، قد مرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين التربويين وكافة المتدخلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

هذا وقد بلغت نسبة الحضور في مجموع الدورتين 98.69% لدى المترشحات والمترشحين الممدرسين، وارتفع عدد الناجحات والناجحين في التعليم العمومي والخصوصي في مجموع الدورة العادية والاستدراكية إلى 18604 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح وصلت إلى 96.68% مقابل 90.03% خلال دورة 2023 مسجلة بذلك زيادة بلغت 6.65%، منهم 10726 إناثا بنسبة نجاح بلغت 97.46%، و7878 ذكورا بنسبة نجاح بلغت 95.64%.

وبخصوص فئة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة الذين استفادوا، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف اجراء الاختبارات والتصحيح، وكذا من تكييف الاختبارات، فقد حصل 58 مترشحة ومترشحا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح بلغت 93.54%.

أما بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحات والناجحين 3091 بنسبة تقدر ب 67.37%، منهم 83 سجينة وسجينا اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بنسبة تقدر ب 97.65%.

وإذ يعرب السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق عن ارتياحه لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، وبالانخراط النموذجي لنساء ورجال التربية والتكوين بالجهة في تنزيل وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى تحصين مصداقية البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، فإنه يعبر عن تثمينه الكبير لجهود كافة المتدخلين من سلطات ترابية وأمنية ومجالس منتخبة ومجالس علمية وهيآت التأطير والمراقبة والتوجيه، وأطر إدارية وتربوية، وجمعيات الأمهات والآباء وأولياء الأمور ووسائل الإعلام وكافة الشركاء على المجهودات المبذولة، وعلى تعبئتهم وانخراطهم اللامشروط في مختلف مراحل الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني الهام. كما يتقدم لكافة الناجحات والناجحين بأحر التهاني بمناسبة حصولهم على شهادة البكالوريا، متمنيا لهم مسارا موفقا في دراساتهم المستقبلية.