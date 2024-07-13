الناظور …الجماعة الحضرية جماعة مواطنة

عبد السلام المساوي



إن الشعور بالانتماء هو مكمن الإحساس بالمسؤولية ومحرك المردودية وحافز الغيرة على الوطن وبطارية المبادرة والتفاني في القيام بالمهام المطلوبة ، بل إن الانتماء الحقيقي للوطن يبدأ من الانتماء الصادق للمؤسسة التي تمثل حقل خدمة الوطن ..ومبدأ الانتماء للوطن هو عنوان الجماعة الحضرية للناظور…

وهكذا حرصت الجماعة الحضرية لمدينة الناظور والعمدة سليمان أزواغ ، على توفير شروط استقبال باذخة ومريحة للجالية الناظورية المقيمة بالخارج ؛

واعتزازا بجاليتنا ، جعلت الجماعة الحضرية لمدينة الناظور مؤسساتها ومواردها البشرية في خدمة أبناء وبنات الناظور الذين يقضون عطلتهم الصيفية في أحضان الأسر والأحباب والمدينة الأم ؛

في هذا الإطار ، وضعت الجماعة الحضرية رهن إشارة جاليتنا العائدة إلى الناظور لقضاء عطلتهم ومآربهم ، ديمومة خاصة لتصحيح امضاءاتهم يومي السبت والأحد طيلة مدة الإقامة والعطلة …

إقليم الناظور ليس إقليميا كسائر أقاليم المملكة ، فالجغرافيا هنا تتكلم التاريخ ..إقليم الناظور خزان كبير للمهاجرين..فهو كباقي مناطق الريف لا تستطيع الاستمرار الا بفضل التحويلات المالية المهمة للعمال المهاجرين ، وهي تحويلات ترافقها تحولات سوسيو – اقتصادية ملحوظة في مجال الفلاحة والسكن ونمط الاستهلاك…وكان من آثار ظاهرة الهجرة التي تشمل تقريبا كل الأسر ، أن اصبحت الهجرة ، بما تعود به على المنطقة من تحويلات مالية وعينية كبيرة ومنتظمة ، موردا لا غنى عنه بالنسبة للسكان ، إذ أن من أبرز مخلفات هذه الهجرة العارمة ، العائدات المالية التي تجود بها على المنطقة ، حيث ان نصيب الفرد الواحد منها ، بالريف هو ضعف المبلغ المسجل على الصعيد الوطني…

وهذا الصيف ، موسم العودة إلى الناظور ، ونظرا لتزامن هذه العودة مع عيد الأضحى ، بذلت الجماعة الحضرية لمدينة الناظور أقصى الجهود لتوفير فضاءات جميلة ونظيفة نالت إشادة وتنويه الجالية الناظورية المقيمة بالخارج …

فالناظور، وصباح يوم عيد الأضحى ، هذه العام كما العام الماضي ، والناس يحتفلون وسط الأهل والأحباب ، يلقون بأغلفة وأحشاء الخرفان الى الأزقة والشوارع ليتفرغوا للشواء بتلذذ …عمال النظافة كانوا جاهزين ، جنود يخوضون معركة التنظيف والتجميل …كانوا يجوبون الشوارع والأحياء ، يدقون الأبواب وينبهون الساكنة …وفعلا قاموا بالواجب وزيادة …ولثاني مرة ، تنظف الناظور يوم الأضحى ، وتتخلص من الأزبال والروائح الخبيثة والمسمومة … العيد هذه السنة كما السنة الماضية كان الأمر مختلفا وجديا…

فتحية لعمال النظافة بالناظور، تحية للجميع ؛ تحية للجماعة الحضرية بالناظور ، تحية لسليمان أزواغ عمدة الناظور …

الجماعة الحضرية لمدينة الناظور كانت في الموعد ، كسبت التحدي ونالت شكر الساكنة وشكر الجالية ؛ بذلت من الجهود الكثير ، سخرت طاقات بشرية وإمكانات لوجستيكية كبيرة لتطهير مدينة الناظور وأحيائها التي كانت في الماضي القريب تتحول مع كل مناسبة عيد أضحى إلى جبل من النفايات .

الجماعة الحضرية لمدينة الناظور بتعاون مع السلطات المحلية وكل من يهمه شأن النظافة والبيئة ، تجندت في حرب شرسة » زنقة زنقة شارع شارع ، بيت بيت … » مع منتوجات القمامة ومخلفات الأضاحي …وهكذا ، ولثاني مرة ، تبدو مدينة الناظور جميلة ونظيفة .

وأتذكر ، وأنا إبن الناظور ، أن أحياء مدينة الناظور بعد كل عيد أضحى كانت تتحول إلى مقبرة تنبعث منها روائح قذرة وسامة …

إن خدمة جاليتنا المقيمة بالخارج واجب وطني يستجيب لتوجهات صاحب الجلالة .

إقليم الناظور يمثل عمق الريف ، إقليم شهد ملاحم بطولية دفاعا عن استقلال الوطن ووحدته وسيادته ، في الماضي والحاضر والمستقبل…

الريفيون، كل الريفيين ، في الداخل والخارج ..الريفيون اينما كانوا وأينما وجدوا ، مغاربة ، وطنيون وحدويون ..مواطنون ملكيون..اوفياء للقسم وألنشيد » منبت الأحرار.. ».. مستعدون للانخراط في البناء والتنمية ..انهم كما قال العمدة سليمان أزواغ مفخرة لهذا الوطن في الدفاع عن قضاياه المركزية والمساهمة في التنمية والاستثمار….

الريف ريفك يا وطني ، والريفيون أبناءك يا وطني … في الناظور وفي كل إقاليم الريف ؛ هذا هو الشعار وهذا هو المبدأ …