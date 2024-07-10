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 » ما تقيسوش المدرسة المغربية « 

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عبد السلام المساوي
نحن أبناء هذا الزمن الجميل ؛ دفتر 12 ورقة ، كتاب إقرأ لأحمد بوكماخ ، livre  » bien lire et comprendre  » ، نقرأ قراءة صامتة ثم مرتفعة ، نكتب بريشتين ؛ واحدة مخصصة للعربية والأخرى للفرنسية


نحن أبناء المدرسة العمومية ، مسارنا الدراسي كان مجانيا… » قرينا باطل  » …شكرا للدولة المغربية …
معلمونا كانوا مناضلين ووطنيين ، كانوا عنيفين ، نعم ، لكنهم كانوا يحبوننا …
أتذكر أحد معليمنا ، معلم الفرنسية ، اسمه العيبودي ميمون ، بكا بحرقة عندما رسب أحد زملائي من التلاميذ المتفوقين في امتحان الشهادة ….بكا المعلم وما أظن أن أباه بكا …
عانقنا المدرسة المغربية في ظروف صعبة ، حفاة وعراة ، تفوقنا على البؤس والجوع ، على القهر والمعاناة …درسنا ، نجحنا وأصبحنا أطرا في خدمة الوطن …
أحببنا المدرسة ، أحببنا معلمينا ، أحببنا المغرب …
كانت المدرسة هي الحل ، هي المنقذ من الفقر والجهل ، هي المستقبل …
أحببنا المدرسة ، كانت مفتاح الفرج ، هي من سترفع شأننا وتعلي قيمتنا …وكذلك كان …
المدرسة المغربية هويتنا وكينونتنا …هي من زرعت فينا قيم الوطنية والمواطنة …
المدرسة المغربية أخلاق …المدرسة المغربية هي من منحت لاستقلال المغرب معنى …
أنا ابن المدرسة المغربية ، أنا وجيلي منتوج جيد للمدرسة المغربية …أعطتنا الكثير وواجب علينا أن نرد لها الجميل ، واجب علينا أن نحميها من العبث واللامسؤولية …
 » ما تقيسوش المدرسة المغربية  » ، إنها رمز من رموز الوطنية والسيادة ، هي من أخرجتنا من الظلمات إلى النور …هي من نقلتنا من الطبيعة إلى الإنسان …
 » ما تقيسوش المدرسة المغربية  » لأنها قاومت الاستعمار والاحتلال واحتضنت المقاومين وابطال التحرير …
المدرسة المغربية هويتنا وكينونتنا …
يكفينا فخرا أن جلالة الملك محمد السادس ابن المدرسة المغربية .

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