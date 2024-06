Pourquoi Oujda est surnommée la ville millénaire

Oujda, nichée dans le nord-est du Maroc, tout près de la frontière algérienne, est une ville qui respire l’histoire et la culture. Fondée en 994 par Ziri ibn Atiyya, chef de la tribu des Maghrawas, Oujda a traversé les époques sous l’influence des Almoravides, des Almohades, des Mérinides et des Saadiens. Chaque dynastie a laissé sa marque, façonnant une ville riche en patrimoine. Le XIIIe siècle a vu la ville se fortifier et s’embellir sous les Mérinides, tandis que l’époque de la présence française a marqué l’âge d’or d’Oujda, avec une effervescence culturelle et une résistance farouche pour l’indépendance. Mais qu’est-ce qui vaut vraiment à Oujda son surnom de « ville millénaire »?

Le surnom de « ville millénaire » d’Oujda n’est pas un simple titre. Il reflète plus de mille ans d’histoire fascinante. En se promenant dans la ville, on tombe sur des trésors historiques comme les majestueuses portes Bab Sidi Abdel Wahab, qui racontent silencieusement les récits des temps anciens. Ces monuments sont des témoins vivants d’une époque révolue, illustrant la richesse et la diversité de la ville à travers les âges. Mais Oujda, ce n’est pas seulement des pierres et des murs anciens. C’est aussi un lieu de vie bouillonnant de culture. Le festival annuel de Raï, musique emblématique de la région, attire des foules chaque année, célébrant la vitalité culturelle de la ville. Ajoutez à cela la cuisine traditionnelle savoureuse et les souks animés, et vous avez un aperçu authentique de la vie marocaine.

En fin de compte, Oujda mérite vraiment son titre de « ville millénaire ». C’est une ville où l’histoire et la modernité se rencontrent, créant un mélange unique et enivrant. Chaque visite à Oujda est une plongée dans une histoire vivante qui continue de s’écrire jour après jour. Découvrez Oujda, et vous découvrirez une histoire millénaire.