Comment protéger votre peau cet été

Pour préserver la santé de sa peau durant les mois d’été, il est essentiel d’adopter des mesures de protection adaptées. Il convient d’utiliser un écran solaire avec un indice de protection élevé pour se défendre contre les rayons UV nocifs, de rester à l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée, et de porter des vêtements couvrants ainsi qu’un chapeau à larges bords. Il est également recommandé de s’hydrater régulièrement et d’appliquer des soins après-soleil pour nourrir et apaiser la peau.

Sélection de l’écran solaire approprié

Il est crucial de choisir un écran solaire qui offre une défense complète. Bien qu’un indice de protection solaire (SPF) élevé soit efficace contre les rayons UVB, il est tout aussi important de se protéger des rayons UVA, qui peuvent causer des dommages plus profonds à la peau.

Il faut donc que leur écran solaire offre une protection à large spectre. Pour préserver la peau, optez pour des formules non comédogènes qui n’entravent pas les pores. Une alternative pratique est l’utilisation de crèmes de jour incorporant un SPF, permettant ainsi à la peau de rester saine et respirante.

Nettoyage de la peau

Le soin de la peau est essentiel, que ce soit pour le visage ou le corps, surtout pour maintenir une peau nette et hydratée. Un nettoyage spécifique du visage est crucial, en particulier avant de s’exposer au soleil, pour éviter le dessèchement. Il est recommandé de nettoyer la peau matin et soir avec un nettoyant doux qui purifie sans alourdir la peau d’un résidu huileux.

Pour un nettoyage efficace, il est conseillé d’utiliser une mousse nettoyante légère qui laisse la peau fraîche et hydratée. Après le nettoyage, l’application d’une lotion hydratante peut rafraîchir et apaiser la peau. Lors des déplacements, opter pour des lingettes nettoyantes pratiques peut être une solution rapide pour maintenir la propreté et l’hydratation de la peau.

Complémentation alimentaire et hydratation

Pour se préparer à l’exposition solaire et sublimer la peau, certains nutriments sont essentiels :

– Vitamines C et E, et sélénium : Ces antioxydants combattent les radicaux libres générés par les UV et aident à la réparation cutanée.

– Cuivre : Ce micronutriment joue un rôle dans la pigmentation et prépare la peau au bronzage.

– Zinc : Présent dans l’épiderme, il protège les cellules du stress oxydatif et ralentit le vieillissement de la peau.

– Acides gras essentiels : Ils favorisent la souplesse et l’élasticité de la peau.

L’hydratation est tout aussi cruciale. Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour est vital, mais cela ne remplace pas l’usage d’un écran solaire.

Après l’exposition, la peau a besoin de soins spécifiques. Une crème après-soleil hydratante et apaisante est recommandée pour réconforter la peau et atténuer les dommages subis, ainsi que l’aloe vera.

Un processus complet

Prendre soin de sa peau en été est un processus complet. L’utilisation d’écrans solaires à large spectre, le nettoyage doux mais efficace de la peau et l’apport en nutriments antioxydants sont autant de mesures préventives contre les dommages du soleil.

Enfin, après une journée ensoleillée, il est essentiel de choyer sa peau avec des soins après-soleil pour la réparer et la revitaliser, assurant ainsi sa santé et sa beauté pour les étés à venir.