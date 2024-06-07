الخميس 06 يونيو، 2024

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 يونيو 2024

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 يونيو، على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل، وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.

وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.

مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى

تتبع مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 يونيو، عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن السيد صديقي تطرق خلال هذا العرض لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين، وأن العرض يفوق الطلب بكثير. كما أن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مطردا.

وفي ما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024.

ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، يضيف الوزير، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

من جهة أخرى، أفاد السيد بايتاس بأنه تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 يونيو، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين السيد خليد الغماري، مديرا لوكالة الحوض المائي لسبو، وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين السيدة كريمة فريجي، مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأضاف السيد بايتاس أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد محمد بن التهامي، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة، والسيد خالد برادة، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية.

أما على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، يضيف الوزير، فتم تعيين السيدة لطيفة مفتقر، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات.

(ومع: 06 يونيو 2024)