توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بين صندوق الايداع والتدبير وجامعة محمد الأول بوجدة

تم صباح يوم 29 ماي التوقيع بمقر رئاسة الجامعة على اتفاقية



تفاهم وتعاون بين صندوق الإيداع والتدبير cdg capital وجامعة محمد الأول بوجدة، وهو اعتراف صريح بكفاءة خريجي جامعتنا في مختلف التخصصات بدليل الثقة التي ما فتئت تحظى بها جامعة محمد الأول على الصعيد الوطني، وتهدف الاتفاقية إلى تدريب عدد مهم من الطلبة بصندوق الإيداع والتدبير قبل توظيفهم بشكل نهائي، كما تروم الاتفاقية التعاون في المجالات التي تهم صندوق الإيداع والتدبير ودعم البحث العلمي للمختبرات التابعة للجامعة في المجالات ذات الصلة

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وفي خطوة أولى لترسيخ هذا التعاون، قامت اليوم بمقر الرئاسة مجموعة من الأطر التابعة للصندوق بمقابلات مع مجموعة من الطلبة الاوائل – ماستر الاقتصاد والمالية أو بالمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير او ماستر في الرياضيات والإعلاميات، – حيث اختارت في مرحلة أولى عددا مهما منهم سوف تتواصل معهم في الايام المقبلة للالتحاق بإدارة الصندوق للقيام بتداريب ميدانية على سبيل التجربة قبل التوظيف

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وقد أعجب السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير cdg capital وكذا أطره بالمستوى المتميز لطلبة جامعة محمد الأول بوجدة، وهو ما دفعهم للعودة مجددا في الأسابيع المقبلة لانتقاء عدد آخر من الطلبة لنفس الغرض وفي تخصصات أخرى تهم الذكاء الاصطناعي والإعلاميات..