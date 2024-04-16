من اقوال الدكتور مصطفى بنحمزة : خطاب المساواة لا يتوجه به عالميا إلى اية ديانة من الديانات ….ما عدا الإسلام

الدكتور مصطفى بنحمزة

« و إن مما يجب لفت النظر إليه هو أن خطاب المساواة لا يتوجه به عالميا إلى باقي النظم ذات الصلة بمقررات الأديان غير الإسلام،فالمسيحية لا تسمح للمرأة بأن تكون على مستوى الرجل في ممارسة الوظائف الدينية،فهي لا ترعى الكنيسة و لا تشارك في انتخاب البابا رئيس الكنيسة،و لا تكون رئيسة للكنيسة الكاثوليكية،و الأمر نفسه يقال عن اليهودية و عن البوذية و غيرهما،و مع ذلك لا يلوح لأهل هذه الأديان بوجوب إقرار المساواة فيما هو شأن ديني لها،لكن الأحكام ذات الصلة بالشريعة الإسلامية هي وحدها التي تتعرض لشتى الهجمات تحت ذرائع مختلفة ».