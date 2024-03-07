تألق طلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي لمؤسسة المهدي بن بركة وجدة في نشاط ثقافي تحت عنوان: « الابتكار والإبداع »

بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الشرق، عرف مساء يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، نشاطا ثقافيا من تنظيم طلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي للثانوثة التأهيلية المهدي بن بركة بوجدة،

وقد عرف هذا النشاط إقامة معرض في بهو المسرح قدمت خلاله أعمال الطلبة والعارضين في مجال الروبوتيك والفن والصناعة التقليدية، بحضور السيدة المديرة الجهوية لوزارة للثقافة بجهة الشرق، والسيد مدير مؤسسة المهدي بن بركة، والسيدة مديرة مسرح محمد السادس، وعدد من الشركاء والداعمين والضيوف



اما الفقرة الثانثة من هذا النشاط العلمي ، الثقافي والفني فقد كان الجمهور على موعد مع فقرات أمسية بالقاعة الكبرى بمسرح محمد السادس. فبعد الإنصات للنشيد الوطني،

قدم السيد نصر الدين يعقوبي مدير مؤسسة المهدي بن بركة كلمة رحب فيها بالحاضرين والضيوف، وشكر الشركاء والداعمين لهذا النشاط العلمي والثقافي الهادف

، بعد ذلك التعريف بنادي « أفضل حدث » والدوافع وراء تنظيم هذا النشاط، ليستمتع الحاضرون بفقرة مسرحية تحت عنوان « الجنود المنسيون » ووصلة موسيقة تفاعل معها الجمهور بكل عفوية وحماس



وبعد تقاسم مجموعة من المقاولين الناجحين تجاربهم مع الجمهور، تم اختتام هذه التظاهرة العلمية الثقافية والفنية بتكريم أستاذات مؤسسة المهدي بن بركة بمناسبة عيدهن الأممي واعترافا لهن بما يقدمنه في سبيل نشر العلم والمعرفة



فهنيئا لثانوية المهدي بنبركة ولطاقمها الاداري والتربوي ، ولتلاميذتها الذين ابانوا عن حس الابداع والابتكار بشكل مذهل .