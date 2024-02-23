الخميس 22 فبراير، 2024

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 فبراير 2024

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام.

وأضاف أنه تم بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

وأشار إلى أنه لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.783 بشأن إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الجديدة « الجيل الأخضر » لتنمية القطاع الفلاحي، لاسيما الهدف المتعلق بتكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030.

وسجل أنه تم على إثر هذا الهدف التوقيع على اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، وشركة معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات » IFBP-SA « ممثلة برئيس مجلس إدارتها، والجمعية الوطنية لتثمين المخابز والحلويات ممثلة برئيسها، بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، وتحديد شروط القبول وتنظيم أسلاك التكوين في المعهد المذكور، مع تحديد كيفيات تدبير وإدارة المعهد.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 السالف الذكر، وذلك بغرض إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب.

من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أنه تقرر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى اجتماع حكومي لاحق.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد المصطفى يعكوبي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين السيدة هاجر مرتجي، مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل. وعلى مستوى الوزارة ذاتها، قطاع التكوين المهني، تم تعيين السيد سعد ماء العينين، مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص. وأشار السيد بايتاس إلى أنه جرى على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين، السيدين لطفي الميسوم، مديرا للتقنين والبحث والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، وأنوار الصندي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

(ومع 22.02.2024