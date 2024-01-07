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كلمة الدكتور سمير بودينار مدير مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة خلال افتتاح المؤتمر الدولي العاشر حول : الأمن الغذائي التحديات والتحولاتVIDEO

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قدوري الحسين ( تصوير محمد افندي )


نظم مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة يومي الجمعة 5 والسبت 6 يناير 2024 المؤتمر الدولي العاشر حول موضوع من الأهمية بمكان يتمثل في : الأمن الاغذائي التحديات والتحولات …وهو الموضوع الذي تمت مناقشته من مختلف الجوانب من طرف مجموعة من المختصين والعلماء ، سيما امام انتشار ظاهرة الجفاف والتصحر الناجمة عن الارتفاع الحراري الذي يعرفه كوكب الارض….هذه الظاهرة النتي ساهم فيها العامل البشري ، والتكنولوجي بشكل كبير ، حيث اصبحت تهدد الوجود البشري على الكوكب …وتنذر بازمة عالمية حادة للغذاء …
وقبل التطرق لمختلف المداخلات ، تقوم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتقديم التسجيل الكامل للكلمة الافتتاحية للدكتور سمير بودينار مدير المركز على ان نقدم لاحقا التسجيلات المصورة لمختلف المداخلات …

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