كلمة الدكتور سمير بودينار مدير مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة خلال افتتاح المؤتمر الدولي العاشر حول : الأمن الغذائي التحديات والتحولاتVIDEO

قدوري الحسين ( تصوير محمد افندي )



نظم مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة يومي الجمعة 5 والسبت 6 يناير 2024 المؤتمر الدولي العاشر حول موضوع من الأهمية بمكان يتمثل في : الأمن الاغذائي التحديات والتحولات …وهو الموضوع الذي تمت مناقشته من مختلف الجوانب من طرف مجموعة من المختصين والعلماء ، سيما امام انتشار ظاهرة الجفاف والتصحر الناجمة عن الارتفاع الحراري الذي يعرفه كوكب الارض….هذه الظاهرة النتي ساهم فيها العامل البشري ، والتكنولوجي بشكل كبير ، حيث اصبحت تهدد الوجود البشري على الكوكب …وتنذر بازمة عالمية حادة للغذاء …

وقبل التطرق لمختلف المداخلات ، تقوم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتقديم التسجيل الكامل للكلمة الافتتاحية للدكتور سمير بودينار مدير المركز على ان نقدم لاحقا التسجيلات المصورة لمختلف المداخلات …