الكوتش فوزي جمال في نشوة الفوز الثاني على التوالي لسندباد الشرق

يحيى حيدا

الكوتش فوزي جمال في نشوة الفوز الثاني على التوالي: خارج ملعبه ضد فريق نهضة الزمامرة ب 0/1 وبميدانه يومه الأربعاء ضد الفتح الرباطي ب1/2 يصرح بأن الفريق يسير حثيثا نحو مستوى أفضل نسبيا. وبذلك لا ينبغي أن نغتر وإنما هذا يتطلب منا مواكبة درجات سلم الارتقاء إلى حين دورة الإياب ليتسنى لنا إن شاء الله تعالى تطعيما – طفيفا- للفريق ببعض اللاعبين لمواكبة الشطر الثاني من البطولة بأريحية نسبية ،وليس ذلك بالهين وإنما ذلك يتطلب مني والطاقم التقني الذي أجد فيه طواعية وعزيمة قوية بدل قصارى جهودنا لبلوغ المبتغى في إرساء تركيبة بشرية مشرفة داخل الميدان تواكب المستوى الأخلاقي الذي تتميز به والذي نسجله عليها بارتياح عميق.