2023 … رعاية خاصة من طرف جلالة الملك للشباب

صابرين المساوي – عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية



تشدد كل خطابات جلالة الملك على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد ، وفي خطاب العرش الأخير تجسدت العناية الملكية بالشباب المغربي ، من خلال التأكيد على أنه » متى توفرت له الظروف ، وتسلح بالجد وبروح الوطنية ، دائما ما يبهر العالم ، بإنجازات كبيرة ، وغير مسبوقة ، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم » ؛

هذه الجدية تجلت في مجال الإبداع والابتكار ، الذي يتميز به الشباب المغربي في مختلف المجالات ، حيث أشاد جلالة الملك بإنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع ، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي ، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين ، قام بتطويرها شاب مغربي ؛

وتندرج في هذا الإطار خارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني ، التي ترتكز على برنامج مدن المهن والكفاءات . ويهم هذا البرنامج ، الذي يكلف مبلغا استثماريا بقيمة 4، 4 ملايير درهم ، إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة ، والتي ستعد بمثابة منصات متعددة الأقطاب والتخصصات للتكوين المهني ، ستستقبل كل سنة 34 ألف متدرب .

وتميزت سنة 2023 بإشراف جلالة الملك محمد السادس بمدينة تامسنا على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة البنية الرابعة من نوعها ، التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين ، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس ، ماسة ، والشرق ، والعيون – الساقية الحمراء ، التي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونوفمبر 2022 ؛

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق ب » التكنولوجيا والقيم ، التأثير على الشباب » بدوره أكد أن الشاب المغربي هو شاب مبدع ومبتكر وقادر على المنافسة القوية عالميا في المهن الجديدة . وانطلاقا من مراكز وتكوين وتأهيل وإدماج الشباب ، والمراكز السوسيو – تربوية والمركبات السوسيو- رياضية وفضاءات التكفل بالشباب الذي يعاني من سلوكات الإدمان، مرورا بالفضاءات الموجهة للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال ، وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل ، إضافة إلى برامج دعم الولوج إلى تمويل الشباب حاملي المشاريع ، إلى غير ذلك من البنيات الأخرى …تجسد هذه المبادرات والإجراءات المقاربة الملكية وسياسة القرب ، من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة ؛

إن الثروة الحقيقية للأمة المغربية هي شبابها ، حيث يشكلون ثلث مجموع سكان بلادنا ، وهذا المعطى يعطي لبلادنا إمكانية الاستفادة من « العائد الديموغرافي » خلال السنوات المقبلة ، وسيكون مدخل هذه الاستفادة الاستثمار في الشباب ، من خلال الاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، والاستفادة من الدينامية الكبيرة ، التي أحدثتها مبادرة مدن المهن والكفاءات في ميدان التكوين المهني ؛

شباب المغرب هم أول ثروات البلاد ، والمبادرات الملكية ، في كل مرة ، تضعهم في قلب كل المشاريع الكبرى ، وترفع السقف لتأمين مستقبلهم . ثلاثية المشروع المجتمعي الذي تسعى اليه الرؤية الملكية : الديموقراطية والحداثة والتنمية …تتماشى حرفيا مع هذا المسعى …

ويمكن التأكيد أن قضايا الشباب حظيت باهتمام وعناية كبيرة من قبل جلالة الملك ، وذلك بالنظر لكون الشباب يشكل نسبة مهمة من عدد سكان المغرب ، وأيضا بالنظر للدينامية التي عبر عنها الشباب المغربي في مجموعة من المحطات البارزة ، على اعتبار أن الشباب هو عنصر أساس في تقوية بناء المجتمعات ، كما أن أهميته في عملية التنمية تتجلى من خلال ما يتميز به من مقدرة عالية على الابداع والقيادة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها ، فضلا على أن فترة الشباب بلا شك من أخصب وأجمل مراحل العمر عند الانسان ، وهي أهم الفترات حيوية ونشاطا وحركة وتطلعا .

إن تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة يرتبط ، بشكل أساسي ، بالرهان على الشباب واشراكه الفعلي في الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد .

من هنا وجب التركيز على التربية والتكوين ، باعتبارهما المؤهل الأساس لولوج مجتمع المعرفة ، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، لا سيما على مستوى اعداد الكفاءات المؤهلة للاسهام في بناء الوطن .

إن البنية الديموغرافية الشابة للمجتمع المغربي ، ينبغي أن تشكل نقطة قوة ، بالنظر إلى انخراط هذه الفئات الشابة في عالم التكنولوجيات وتحليها بروح المغامرة ، الأمر الذي يساعدها على تحقيق التحولات العميقة التي تطمح اليها البلاد ، من اجل الانضمام الى دائرة الدول المتقدمة .

وإن فتح الاستثمار في وجه الشباب من خلال تسهيل ولوجه للقروض والتمويلات سيساهم أيضا في تطوير القطاع الخاص ، وبالتالي احداث مناصب الشغل وتعزيز التنمية …

إن التغيير الحقيقي يمر عبر التربية والتكوين ، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية ، بما فيها الجامعة ، تقاسم نفس القيم والأفكار من أجل تكوين مواطن قادر على التحكم في مستقبله بنفسه ، دون أن يلجأ إلى الدولة من أجل تشغيله .

في 13 غشت 2017 ، قال جلالته » أكدنا أكثر من مرة ، سيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ، ويجب اعتباره محركا للتنمية وليس عائقا أمام تحقيقها » ، داعيا إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين ، ومعالجة أوضاعهم التي تحتاج الى ابتكار مبادرات ، ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم ، وتوفر لهم الشغل ، والدخل القار ، وتضمن لهم الاستقرار ، وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن .

إنه على الرغم من العديد من البرامج التنموية التي انخرط فيها المغرب لفائدة الشباب ، خلال السنوات الأخيرة ، إلا أنها ظلت محدودة وغير مؤثرة ، بل وغير قادرة على القضاء على بعض الاشكالات البنيوية ، وفي مقدمتها البطالة التي لا تزال مرتفعة في صفوف الشباب ، فضلا عن المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين ، لا سيما على صعيد الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية .

في 13 غشت 2017 ، قال الملك في خطاب له » ان وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم ، رغم الجهود المبذولة ، فالعديد منهم يعانون الإقصاء والبطالة ، ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية ، مضيفا أن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين ، خاصة الشباب الذي » يمثل اكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا » .

وإذا كانت التنمية تروم الارتقاء بالإنسان وازدهاره ، فإن هذا الأمر يمر حتما عبر ارساء تعليم ناجع تتوفر فيه الجودة ويؤسس لمجتمع مواطن تسود فيه العدالة الاجتماعية والمعرفة ، التي تلبي حاجيات المواطن في التطور الشخصي والاجتماعي والوعي بالمشاركة في التنمية على جميع المستويات .

منذ اعتلائه العرش ، وجه الملك محمد السادس رؤيته في الحكم نحو مغرب عصري ديموقراطي ومتطور لتحقيق هذه الرؤية كان لا بد من السير في طريق اصلاح متواصل يسمح ببناء متجدد . لذلك ، كان الشباب دائما في قلب المبادرة الملكية ، لأنها تستهدف أولا المستقبل .

فلم يكل الملك محمد السادس ، منذ تربعه على العرش ، من إطلاق الأوراش في سبيل احداث تغيير إيجابي في حياة الشباب ، كي يساهموا في تطوير البلاد ، لذلك أقر بثورة دائمة ، لأنه يعرف جيدا تفاصيل مشاكلهم ، ويتدخل في الوقت المناسب لحث المسؤولين والحكومة ، والمجالس الوطنية ، على العمل بجد لخدمة قضايا الشباب .

بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب ، قال الملك في خطاب الى الأمة » ها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث ، واعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها ، خاصة الشباب ، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد » ، معتبرا » انه لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك . فعلينا ان نقدم له أشياء ملموسة في التعليم ، والشغل والصحة وغير ذلك ، ولكن قبل كل شيء ، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل » .