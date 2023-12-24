السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحوز يشرف على مواصلة برنامج المواكبة الصحية للتلميذات والتلاميذ الذين تم تحويلهم من المؤسسات التعليمية المتضررة من اثار الهزة الأرضية

يوم الاحد 24 دجنبر 2023، اشرف السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مواصلة برنامج المواكبة الصحية للتلميذات والتلاميذ الذين تم تحويلهم من المؤسسات التعليمية المتضررة من اثار الهزة الأرضية ليوم 8 شتنبر 2023 الى مؤسسات تعليمية داخل الإقليم في محطته الثانية

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وقد استهدف البرنامج الطبي في المرحلة الثانية ثمانمائة وخمسين تلميذة وتلميذا ( *850* )من تلامذة ثانوية الاطلس الكبير الإعدادية وثانوية أسني التأهيلية الذين تم تحويلهم الى المؤسسات التعليمية وفضاءات الاستقبال الداخلية بمنطقة الشويطر التابعة لجماعة سيدي عبد الله غياث ،في إطار الاستفادة من منحة كاملة .

ويستهدف البرنامج الطبي المسطر بتنسيق بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز وجمعية الممرض الالكترونية استفادة الف *1000* تلميذة وتلميذا من تلامذة المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز في شطره الاول،وقد تم اعطاء انطلاقه يوم الاحد الماضي 17دجنبر الجاري لفائدة تلامذة المؤسسات التعليمية بجماعة أسني الذين تم تحويلهم إلى جماعة تاحناوت .

وينطلق البرنامج الصحي بجلسات تواصلية مع التلميذات والتلاميذ يؤطرها الأطر الطبية لجمعية الممرض الالكترونية ،تليها فحوصات طبية للتلميذات والتلاميذ بمرافق تم اعدادها بالمؤسسات التعليمية المستقبلة

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وقد شارك في البرنامج الطبي أربعون *40* إطار طبيا ،تولوا تنزيل عملياته التي شملت الفحوصات الخاصة بداء السكري، والضغط الدموي، والوزن والسمنة، والكشف عن حالات تسوس الاسنان ، وكشوفات درجة البصر والسمع ، والفحص بالصدى، والعلاجات التمريضية، والفحوصات الطبية العامة ، وحصص التوعية الصحية ،الى جانب الكشف عن الحالات النفسية المترتبة عن اثار الزلزال وتداعياته،مع تقديم الدعم النفسي للتلميذات والتلاميذ، الى جانب التاطير الصحي للاطر التربوية والإدارية حول البرنامج الغذائي والمواكبة الصحية ،واستفاد التلميذات والتلاميذ عقب الفحص الطبي من االأدوية اللازمة والنظارات الطبية والتوجيه الصحي .

وقد تم تنظيم البرنامج الطبي في مختلف محطاته بحضور السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الى جانب السلطة المحلية والاطقم الطبية، وبحضور الاطر الإدارية للمؤسسات التعليمية المعنية واطر دار الطالب والطالبة بجماعة اسني،وبعض أعضاء جمعيات امهات واباء واولياء التلميذات والتلاميذ وبعض ممثلي جمعيات النقل المدرسي للجماعات المعنية.

وقد تقدم السيد المدير الإقليمي بالشكر والتقدير والامتنان للسلطة الإقليمية والسلطات المحلية و الأطر الطبية هذه المبادرة، كما شكر للاطر الإدارية والتربوية لثانوية بئر انزران التأهيلية وثانوية الرازي الإعدادية بجماعة تاحناوت وثانوية الاطلس الكبير الإعدادية وثانوية أسني التأهيلية بجماعة أسني والمؤسسات التعليمية بالشويطر بجماعة سيدي عبد الله غياث وشركاء المؤسسات التعليمية المعنية مساهماتهم القيمة في البرنامج الطبي المنظم.