المدير الاقليمي للتعليم بالحوز في نداء لأسلرة التربية والتعليم : صوت، بناتِكم و أبنائكم، يناديكم لتعيدوا لحجرات الدرس روحها و دفء أحضانها

وجه الاستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي للتعليم بالحوز نداء تربويا لأطر التربية والتعليم باقليم الحوز ملتمسا منهم العودة الى قاعات الدراسة واعادة الدفء لها بنور العلم والمعرفة وتلبية روح التلهف التي تعبر عنها نظرات التلاميذ بمختلف مستويات التعليم ابتدائي اعدادي ثانوي لزرع أمل الثقة في المستقبل …

وفي ما يلي نص النداء الموجه من طرف السيد المدير الاقليمي للتعليم بالحوز

نداء الى كل أستاذ ة و استاذ

إلى كل الاستاذات و الاساتذة، من تمتَد أوْصالهم إلى مَنْ عَلَّمونا يوْماً ،فكان لهم علينا فَضلٌ لن يُنْسى ، وَقد فتحوا لنا السُّبُلُ إلى نور العلم وَ المعرفَة.

صوت، بناتِكم و أبنائكم، يناديكم لتعيدوا لحجرات الدرس روحها و دفء أحضانها التي يشرئبون بها إلى مستقبل جميل، يتوقون بشغف إليه.

صوت أم يناديكم لتقر عينها برجوع أبنائها الى المدرسة، وولوجهم قاعات الدروس، و كلها أمل فيكم بما ستبذلون و تعطون، كما كنتم دائما و ستظلون.

صوت أب يناديكم، و قد راهن في حياته على حلم يحققه أبناؤه إذا تعلموا،و كله إصرار على تعليمهم، يبدل الغالي و النفيس ليرى فيهم حلمه الذي لم يحققه، لأن الظروف لم تسعفه للذهاب يوما للمدرسة أو الجلوس زمنا الى معلم يعلمه.

صوت قاعات الدرس يناديكم لتملؤوا رحابها شرحا و توضيحا، و تحليلا و تصحيحا.

صوت الوطن يناديكم لتحملوا كما حملتم على الدوام ،و عبر الأجيال، أمانته العظمى ،في اعداد سواعده و عقوله البانية، جيلا بعد جيل، ليظل أريجه، كما هو دائما، خافقا متلألئا بين الأوطان.

فلبــــــــوا النـــــــــــداء

ارسموا بعودتكم الى أحضان مؤسساتكم بسمة الأمل على شفاه الأطفال و في قلوب الأسر، وواصلوا بعودتكم رسم خارطة البناء و النماء لهذا الوطن.

مع تقديري و محبتي ، و في فؤادي تقدير

و امتنان لكل من درس لي حرفا أو علمني يوما

المدير الاقليمي

محمد زروقي