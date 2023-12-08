حِينَ يكُونُ الدّاعِمُ فِي حَاجَةٍ إلى دَعم…!!

بقلم: إدريس الواغيش

ماذا لو اطّلعت الهَيئة العُليا للغة الفرنسية على ما ارتكب من مَجازر لغوية في حق الفرنسية، أما الاخطاء في اللغة العربية، فحدث ولا حرج، مع انطلاق البرنامج الوطني للدّعم التربوي بالمغرب؟ ونحن نعرف أن الفرَنسيس يحبّون لغتهم ويفتخرون بها إلى درجة القداسة، ستدخل الأمور إلى مجال العلاقات الدولية، وعلاقتنا مع فرنسا هذه الأيام، كما نعرف، ليست سَمْنًا على عسل، ولا هي في حاجة إلى نقطة أخرى لكي تفيض الكأس. وبعيدا عن الأمور الديبلوماسية واشتباكاتها، خَلخلت الصوَّر التي شاهدتها على بعض السبورات ذاكرتي، وأرجعتني غصبًا عنّي إلى مُراهقتي في يوم من الأيام.

أذكر أنني كنت بمعيّة فرنسي وزوجته أثناء عودتنا من زيارة إلى منطقة تافراوت الجميلة، وأثناء حديثنا استعملت بشكل عفوي فعلا في ال(passé composé)مع(être) وكان عليّ أن أستعمله مع(avoir)، وإذا به يوقف السيارة مُنفعلا، رَكنها إلى جانب طريق كثير المُنعرجات، وبدأ يؤنّبني بحُرقة على فِعلتي، وكأنّني ارتكبتُ ذَنبا لا يغتفر. صاحت زوجته فيّ بداية: «Oh non»،ثم قال لي زوجها برنارد معاتبا بشدّة ومُستخفًّا: «C´ est impardonnable cher Driss»، أنت أستاذ ولا يجب عليك فعل هذا، وأنا الذي كنت مُرشدهم بلغتهم الفرنساوية طيلة يوم ونصف، ولم أجد حينها أمامي إلا الاعتذار والصّمت.

نعرف كأساتذة بالمُمارسة والتجربة والخبرَة أن بدايات الدخول المدرسي غالبا ما تكون مغشوشة، ولا تعلن عن مكنونات الحقيقة، والدليل هو أن الكثير من التلاميذ والتلميذات يظهرون في البداية على غير حقيقتهم. الكثيرون منهم يندفعون في أجوبتهم مُبكّرًا، ولكن سُرعان ما يتراجعون تدريجيا إلى الوراء مع مرور الوقت، تاركين أمكنتهم وأجوبتهم للصامتين والصامتات في بداية الموسم الدراسي، ويظهر أن اندفاعهم كان مفتعلا، وفيه الكثير من الغرور والفَبْرَكة، ويتأكد أن قدرتهم على الاستيعاب والمُسايرة عندما تشتبك الدروس في تعقيداتها محدودة.

أسباب نزول هذا الكلام، هو ما تتداوله وسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي (Social Med) من صور تتضمن كوارث تعليمية، وأوديوهات تتضمن توجيهات وتنبيهات رؤساء بعض الجمعيات حول سير العملية في اليوم الأول من الدعم أثناء العطلة البينية، وإن كنا لا نعرف في الحقيقة إن كان الأمر يتعلق بدَعْمٍ أو مراجعة أو تقديم دروس. والأكثر إثارة، هو ما رافق هذه العملية في بدايتها من أخطاء، ولو تسربت لنا فيديوهات بالصوت والصورة، ستكون بدون شك فضائح بالجملة، إن لم نقل كارثة تعليمية في المغرب الحديث بكل المقاييس، إن على المستوى البيداغوجي أوالتربوي وطرائق التدريس، والتعامل وفق ما تمليه الديداكتيك وتحويل المعرفة العالمة إلى موضوع للدراسة، وتقديم الدروس للتلاميذ وفق مناهج وطرق بيداغوجية علمية تلائم العصر، وبالتالي ما تسرّب في الوسائط الاجتماعية لم يفاجئ أحدًا، بل هو ما كان منتظرا في ظل العشوائية التي رافقت تدبير أزمة التفاوض منذ مدة ليست بالقصيرة، وما رافقها من تدبير سيّء وغير مسؤول وجدّي للأزمة التعليمية التي تعرفها البلاد، تجلى ذلك في مُراوغات الوزارة الوصية أولا، ثم مع الحكومة المغربية ثانيا في لجنة مشتركة ترأسها عزيز أخنوش الوزير الأول شخصيا مع النقابات الأكثر تمثيلية. ولذلك، واهمٌ من كان ينتظر غير الذي حصل، حين أصبحت العملية التربوية والتعليمية، وهي الأكثر حساسية وذات الأولوية في أي مجتمع، مُجرّد « بْريكولات » للعاطلين و »هْميزات » لرؤساء الجمعيات التي تحتضنهم، ومُسكنات أمنية وسياسية للأسر من طرف الحكومة؟ وكلنا يعرف، بما في ذلك الدولة نفسها وبكل هياكلها وأجهزتها، أن مهنة التعليم وما يرافقها من عملية تعلمية-تعليمية، هي أكثر المهن تعقيدا بين كل المهن الأخرى، ولكن هذه العملية على خطورتها وحساسيتها، وأهميّتها في تكوين جيل المستقبل، تخضع بين الحين والآخر إلى ترقيعات بشكل عشوائي في هذا الجانب أو ذاك، ولذلك ندعو الله أن يحفظ مدرستنا العمومية، لأنها الضّامن الوحيد للأمن الثقافي في دولتنا وبلدنا، ووقاية أبنائنا وبناتنا من الضياع، ضياع تعليمي، فكري، معرفي وسلوكي وقيمي…إلخ.

لا داعي أن أُقْسِمَ، وأنا بعيدٌ في هذه العطلة البينية عن القسم، أن قلبي يتقطع حسرة على تلميذاتي وتلاميذي، وهم بين أيادي أراها غير أمينة معرفيا وتعليميا وبيداغوجيا، وليس لها تكوين تعليمي أساسي أو دراية أو وعي بشيء اسمه الديداكتيك والبييداغوجيا وعلوم التربية والتعليم عامة. هؤلاء الشباب والشابات لالوم عليهم، ولو أنني أعرف بأنهم لا يعرفون بكل تأكيد، كيف يعاملون تلاميذ وتلميذات وجدوهم فجأة أمامهم، وأنا هنا أعرف ماذا أقول. العملية التعليمية التعلمية هي أكثر من توصيل معارف أو إيصالها، وليس التجاوب الآني بين الأستاذ أو من ينوب عنه مرحليا في غياب الأستاذ والمعلم القسري والاضطراري عن القسم، كما في حالة الدعم هذه، وهي أعقد كذلك من تقديم الدروس نفسها، كما قد يعرف الأساتذة الحقيقيون أنفسهم. ستغيب بكل تأكيد تلك الحميمية والإنسانية الدافئة بين الطرفين: مُخَاطَبٌ ومُخَاطِبٌ، ولن يحدث ذلك التجاوب الصادق الموجود بين المعلم أو الأستاذ وتلاميذه وتلميذاته، وهو أمر جِدُّ مهم في العملية التعليمية التعلمية برمَّتها. المسألة هنا لا تتوقف على الشهادة التعليمية، مهما علا شأنها، ولكن هذه العلاقة تنبني بين المعلم والتلاميذ على الثقة العميقة والمتبادلة، وهذا الأمر يتطلب وقتا طويلا في تحقيقه أحيانا، ننتظر كثيرا بما أوتينا من صبر، حتى يتم إخراج المتلقي من قوقعته.

لا يعرف من هو بعيد عن القطاع، معنى أن يُسِرَّ لك تلميذ أو تلميذة بمعاناته الصامتة، وبما يكتمُه من أسرارنفسية وسيكولوجية، لا يستطيع البوح بها حتى لأبيه وأمه، ويظل محتفظا بها لنفسه إلى أن يحين الوقت المناسب للإفراج عنها، ولكنه يبوح بها مهما تكتّم عنها لبعض أساتذته. قد لا يكفي في كثير من الحالات أثناء الدخول المدرسي أن تسألهم عن أمراضهم وعن مِهَنِآبائهم وأمهاتهم، وعن حالاتهم الاجتماعية أو طبيعة أمراضهم، لا يغرن إجابتهم عن ذلك في ورقات صغيرة تحتفظ بها لنفسك، وبالتالي تتصرف معهم بناء على بنك المعلومات هذا في معاملة اليتيم والفقير والمريض والمُعافي، وتعرف من التلميذ أو التلميذة أن أبوه/ ها عاطل عن العمل أو آباء آخرين بارت تجارتهم وانهارت أحوالهم المادية، ولكن هناك ما هو أعمق حين يثق فيك التلميذ أو التلميذة، ويبوح لك بأسرار دفينة، لا تظهر في الورقة الصغيرة، وعن بعض معاناته، حتى وهو يعيش مع أسرته، وبين الإخوة والأخوات والأب والأم.

مثل هذه الأمور النفسية والسيكولوجية ليست بالأمر السهل واليسير، إذ تتطلب من الأستاذ جهدا ومهارة وتوظيف معرفة بكثير من العلوم، وكثير من التلاميذ لا يصلون معك إلى هذه المرحلة إلا بعد مضي شهرين أو أكثر من السّنة. وحين تصل العلاقة معهم إلى ذروتها، وتحل بعض مشاكل التلاميذ التي قد يخفونها عن آبائهم وأمهاتهم، ويسرون بها إليك، بعيدا آذان زملائهم، ولا يعلم بها أولياء أمورهم إلا بوساطة الوسيط التربوي، الذي لن يكون هنا سوى الأستاذ نفسه، بعد أن يكونوا قد أمّنوك واستأمنتهم عليها.

وبعيدا عن أي تحصيل معرفي، أتصوَّر، وأنا في عطلتي البينية، أن الكثير من أمثال هؤلاء التلاميذ جالسين في فصول دراستهم أمام هؤلاء المُدَعِّمين الجُدد، وهنا أستحضر كثيرا من الأسئلة في هدوء: هل سيخضع هؤلاء المُدَعِّمين لمُراقبة الأطر التربوية/ المفتشون؟ كيف سيتصرَّف التلاميذ بكل أصنافهم وأنواعهم معهم: مشاغبون، انطوائيون، عدوانيون، لا مبالون…إلخ؟ هل سيصغون إليهم؟ هل سيستقيم أمر البعض منهم؟ أم سيعودون لحالة الانطواء والشغب التي بدأوا بها موسمهم الدراسي مع أستاذهم، قبل أن يتخلصوا منها جزئيا ومرحليا؟ هل المُدَعِّم الجديد/ البديل المرحلي للأستاذ هو الآخر مُحتاج أكثر من غيره للدَّعم النفسي والبيداغوجي، بعيدا عن هوَسِ الدّعم الجَيْبي؟ ذلك ما ستبديه لنا العودة المقبلة ما بعد العطلة البينية.

فقط كإشارة أخيرة، قبل أن أختم هذه الورقة: ماذا يمكن ان ننتظر من وزارة يسيرها تكنوقراطيون لا يعرفون أن تدبير المنظومة التعليمية في أبعادها النفسية والاجتماعية والبيداغوجية وغيرها، ليس مثل تدبير رأسمالي سلطوي لمصنع أو ضيعة؟ وزارة في مراسلاتها الرّسمية لا تفرق بين أنواع الدّعم البيداغوجي والدعم الاستدراكي، وكيف يمكن أن نستدرك دعمًا أو تدريسًا لدروس حوالي 6 أسابيع من الاضرابات في أسبوع واحد؟ ولو كانت الحكومة ومعها وزارة القطاع يتحليان بالقليل من الجدية والمسؤولية، لحلت أسباب الاحتقان قبل الإضرابات أو الأسبوع الأول منها، و قد كان ذلك ممكنا على الأقل خلال هذه العطلة البينية، والأساتذة المضربين لهم من الكفاءة والتكوين والتجربة والقدرة على التضحية، ما يجعلهم يستدركون ما يجب استدراكه بأقل تكلفة زمنية وإنجاح العام الدراسي الحالي، عوض اللجوء إلى تدبير البريكولاج والمراوغات من أجل ربح الوقت، واستنزاف الجميع لفرض أجندات يرفضها الجميع، وليست في صالح المدرسة العمومية بتاتا ولا حتى المنظومة التربوية الوطنيّين.