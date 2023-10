Gaza, véritable Auschwitz !!!

Zaid Tayeb



Et si les chambres à gaz avaient vraiment existé comme on nous le faisait admettre ? Et si les fours crématoires avaient eux aussi vraiment existé comme on nous le faisait croire ? Et si encore une fois les camps de concentration avaient bel et bien existé ? Et Si les centres d’épuration ethnique avaient eux aussi existé ? Et si la solution finale avait existé telle qu’elle a été décrite ? Et si Auschwitz, ville maudite ou martyre, avait, elle aussi, existé comme avant elle Sodome et Gomorrhe ?

Pour que tout cette machine du démon et de l’enfer que jamais homme n’avait entrevue en songe, conçue et mise en marche par les hommes pour éliminer d’autres hommes, il faut que les premiers soient des surhommes, issus d’une race pure, entre l’homme et Dieu, des ariens, et les seconds des sous hommes, une race entre l’homme et le macaque, des parias. Les sous hommes ne manquaient pas : tous ceux qui portent une tare physique, mentale, comme les Quasimodo de Hugo, ou sont de mauvaise naissance comme les tsiganes, les juifs ou les prisonniers de guerre des pays envahis et soumis. Toute une relation de partenariat s’était établie entre le concepteur de la machine d’Iblis et les fournisseurs en matières premières humaines dont avait besoin cette invention pour tourner.

On nous a fait croire dur comme fer que les chambres à gaz avaient existé et les fours crématoires avaient existé et les camps de concentration avaient existé et l’épuration ethnique avait existé et la solution finale avait existé et Auschwitz avait existé et l’holocauste avait existé. Concédons-le-leur. On nous a également dit, pour plus de crédit pour les faits, qu’ils avaient existé pour l’extermination des Juifs. Mais on ne nous a pas dit qui étaient, en dehors d’Hitler, les fournisseurs en combustible humain nécessaire pour l’alimentation des chambres à gaz. Tous les pays qui étaient envahis par l’Allemagne, y compris la France de Vichy et de son sinistre maréchal, avaient livré les Juifs aux Allemands qui les auraient envoyéss aux chambres à gaz. Tous les pays d’Europe avaient collaboré avec l’Allemagne nazie en lui ayant livré les Juifs qu’ils avaient recensés, répertoriés, sélectionnés et trouvés bons pour le voyage vers la solution finale de l’Allemagne.

C’est l’Allemagne qui a conçu et mis en marche les chambres à gaz. C’est donc elle qui est responsable du génocide pour ne pas le faire porter à Hitler en tant que personne.

C’est en Allemagne et dans certains pays sous sa domination que les chambres à gaz ont été installées et par ordre de l’Allemagne.

C’est l’Allemagne et certains pays sous son occupation qui fournissaient le combustible et la matière première humaine nécessaire à son fonctionnement.

La matière première est composée de Tsiganes, d’Allemands qui partagent les tares avec Quasimodo, de prisonniers de guerre surtout russes et enfin, de Juifs.

Mais pourquoi donc seuls les Juifs ont été retenus comme ayant fait l’objet du génocide ?

S’il est vrai que les Juifs avaient effectivement été persécutés en terre allemande et par les Allemands, c’est donc l’Allemagne et les Allemands qui doivent être condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, épuration ethnique.

Donnez-moi votre oreille, bonnes gens, pour que je puisse y dire quelque chose que vous n’avez pas l’habitude d’entendre. Gaza est à la fois Auschwitz et les camps de concentration. S’il y a épuration ethnique, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, c’est contre les Palestiniens de la ville et de la bande de Gaza.

S’il y a solution finale, c’est pour les Palestiniens qu’on a expropriés de leurs terres et exterminés qu’elle a été conçue et appliquée !

En conclusion, si nous nions l’existence de l’holocauste, nous sommes des antisémites, si nous portons la koufia, nous sommes des terroristes.

Zaid Tayeb