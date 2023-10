Tahar Benjelloun, qu’avez-vous dit, malheureux ?

Zaid tayeb

Il n’avait manqué aux exploits honteux d’Israël et des pays occidentaux qui le soutiennent dans sa sauvage barbarie contre les habitants de la Bande de Gaza, qui n’est pas un pays, et des Gazaouis, qui ne sont pas des citoyens comme le sont ceux qui ont une patrie et des soldats pour la défendre, que ce pamphlet de Tahar Benjelloun qui tombe comme une malédiction. Le plus extrémiste, le plus terroriste et le plus meurtrier des sionistes, qui ne manquent pas et qui infestent l’univers, n’aurait pas dit ce que cet écrivain, à qui nous avons lu quelques-uns de ses ouvrages insipides, a proféré contre la Palestine et sa cause dont il dit sans avoir à rougir qu’ ‘’elle est morte et assassinée’’. Il ajoute sur le même ton et avec plus de certitude que celle du ministre de la justice française à qui il emprunte la voix et suit le pas que ‘’ la brutalité, quand elle s’attaque aux femmes et aux enfants, devient barbarie’’. Il n’a pas oublié le Hamas, dont il dit qu’il ‘’ est l’ennemi du peuple palestinien’’. Il doit savoir, lui, qui écrit des histoires aux médiocres scénarios qu’il publie sur des livres que nous lisons hélas ! parce que nous l’avons jusqu’à cette déclaration honteuse et cynique considéré comme un intellectuel, que le Hamas n’est pas seulement une organisation de combattants qui a pris sur son dos le lourd fardeau de défendre un territoire et un peuple cloitré, enfermé, emprisonné à ciel ouvert, il est également et surtout la conscience vivante de la communauté, de la ‘’oumma’’. ‘’L’horreur est humaine, je veux dire que les animaux n’auraient jamais fait ce que Hamas a fait’’ ajoute Tahar Benjelloun en plaçant les combattants du Hamas plus bas encore que les animaux sur l’échelle des horreurs commises par les pemeirs et les seconds, dans une commune mesure. S’il avait considéré le problème de l’attaque du Hamas contre les positions de l’ennemi, dans ses forteresses, dans ses bunkers d’où il pilonnait les civils de la Bande de Gaza, chez lui alors qu’il dormait à tête reposée croyant avoir soumis les hommes et conquis leurs terres, s’il avait un peu de jugeote dans la tête et moins de précipitation dans la langue et la plume, car elle est mauvaise conseillère, comme on dit, il aurait compris que les horreurs qu’il avait injustement attribuées au Hamas étaient l’œuvre satanique et démoniaque d’Israël. Tahar Benjelloun, lui qui doit vivre dans un bel appartement de Paris, ne peut pas ne pas vu les images que relayaient les chaines de télévision d’enfants, de femmes, d’hommes, de médecins, d’infirmiers, de visiteurs, éventrés, démembrés, déchiquetées, par le bombardement d’Israël contre l’hôpital Almaamadani. Et qui peut se trouver dans un hôpital en dehors des médecins, des infirmiers, des blessés et des membres de leurs familles venus prendre de leurs nouvelles pour être pris pour cible et bombardé comme on bombarde des positions militaires ? Tahar Benjelloun a sans aucun doute vu le spectacle de centaines de blessés et de moribonds palestiniens se faire achever par bombardements à coups de missiles et de bombes lancés contre l’hôpital où ils étaient admis pour se faire soigner. Il emprunte le pas à M.Dupont-Moretti, le ministre de la justice française qui a menacé d’emprisonnement de 5 à 7 ans toute personne qui sympathise avec le Hamas.

S’il est vrai que Moretti est un grand ministre, que Benjelloun est, concédons-le-lui, un grand écrivain, il n’en est pas moins vrai que le premier a souillé la balance de la justice et le second l’encre de la culture.

Ah ! M.Benjelloun !si vous preniez la peine de mettre en doute l’existence de l’holocauste, des chambres à gaz, d’Auschwitz, de la déportation des Juifs, de leur extermination par les nazis, des crimes de guerre perpétrés par l’axe du mal américano-européen contre les Irakiens, les Afghans, les Libyens, les Syriens…! Quant à la Palestine et au Hamas, leur histoire s’écrit avec une autre encre que celle que vous avez utilisée dans votre déclaration.

