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بلاغ للديوان الملكي : صاحب الجلالة يستقبل فوزي لقجع ويعينه رئيسا للجنة كأس العالم 2030

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الخميس 05 أكتوبر، 2023
بلاغ للديوان الملكي

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي ..

 » استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط ، السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وعينه جلالته رئيسا ل  » لجنة كأس العالم 2030 « .

ويأتي هذا التعيين عقب تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اعتمد بالإجماع ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك، حفظه الله، عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة  » .

ومع 05 أكتوبر 2023

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