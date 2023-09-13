إنقاذ ضحايا الحوز دين في ذمة المسلمين و هم أولى بالزكاة من غيرهم..اا الشيخ مصطفى بنحمزةVIDEO

Home»Débats»إنقاذ ضحايا الحوز دين في ذمة المسلمين و هم أولى بالزكاة من غيرهم..اا الشيخ مصطفى بنحمزةVIDEODébats/Dr Mostapha Benhamza/Dr. Mustapha Benhamza/Nationalإنقاذ ضحايا الحوز دين في ذمة المسلمين و هم أولى بالزكاة من غيرهم..اا الشيخ مصطفى بنحمزةVIDEO2023-09-13/ 13/09/2023/0/ 40SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي إنقاذ ضحايا الحوز دين في ذمة المسلمين و هم أولى بالزكاة من غيرهم..اا الشيخ مصطفى بنحمزة Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع مسكوت عنه في صنع نتائج الامتحانات يحب أن يمدح بها من لا دخل لهم فيهاالرئيس التونسي يعتذر باسم الدولة لفتاة اغتصبها شرطيانانخراط نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وجدة أنجاد في تظاهرة » Graine de citoyen « Que tente M.Ban Ki Moon contre le Sahara marocain? Cherche-t-il à faire pression sur la France?
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