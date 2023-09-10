Home»Débats»العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي يدعو الى التضامن والمساندة لضحايا ومنكوبي الزلزال VIDEODébats/Nationalالعلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي يدعو الى التضامن والمساندة لضحايا ومنكوبي الزلزال VIDEO2023-09-10/ 10/09/2023/0/ 370SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي يدعو الى التضامن والمساندة لضحايا ومنكوبي الزلزال VIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع هذا في الجزائر: البطاطا ب15 درهم للكيلو والنظام يُرغم الفلاحين على جَنْيِها قبل نُضْجهاالرأي العام المغربي يدعم مطالب حراك الريف المشروعة بقوة ويرفض بشدة ما يخالطه من مظاهر التعبير عن الانفصالية والطائفيةCORONAVIRUS : LE GOUVERNEUR D’IFRANE SUPRVISE L’OPERATION D’EVACUATION DE LA GARE ROUTIERE D’AZROU DES VOYAGEURS PIEGES PAR LA SUSPENSION DU TRANSPORT COMMUNSM le Roi inaugure la CMC de Rabat-Salé-Kénitra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l’excellence et de l’innovation
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