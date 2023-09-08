مستجدات الدخول المدرسي في ندوة صحفية لمدير اكاديمية جهة الشرق

عبد القادر البدوي

في إطار تتبع ومواكبة مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي 2023/2024، وبهدف تقاسم المستجدات والمعطيات الخاصة بقطاع التربية والتكوين بالجهة، وتعزيزا لآليات التواصل وترسيخا لثقافة الحوار مع السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، عقد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، مساء يوم الخميس 7 شتنبر 2023 بمقر الأكاديمية ندوة صحفية مع السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، بحضور السادة رؤساء الأقسام بالأكاديمية.

استهل السيد مدير الأكاديمية هذه الندوة الصحفية بكلمة ترحيبية بالحضور، مذكرا فيها بالسياق التي تندرج فيه هذه الندوة والمتمثل أساسا في التوجيهات الملكية السامية، والتي جعلت إصلاح المنظومة التربوية في قلب الحدث المنشود، » من اجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع ».

وفي بداية الندوة قدم محمد ديب مدير أكاديمية جهة الشرق، جردا للحصيلة المتميزة التي حققتها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق خاصة على مستوى الامتحانات الإشهادية.

وخلال هذه الندوة، كشف السيد مدير الأكاديمية في عرض شامل الدخول المدرسي لموسم 2023- 2024، تضمن المعطيات المتعلقة بالتعليم الاولي، وبنيات الاستقبال، والموارد البشرية، والبنيات التربوية، وتعزيز برنامج الدعم الاجتماعي بمختلف مكوناته، بالإضافة الى مستجدات الإصلاح التربوي، كما دكر في سياق كلامه بأهم محطات الدخول المدرسي لهذا الموسم…

هذا وركز محمد ديب في عرضه على ما ميز هذا الموسم، من قبيل انخفاض كثافة الأقسام بالأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث بلغت نسبة الأقسام التي لا تتعدى 36 تلميذة وتلميذا بالسنة الأولى ابتدائي %99.7، في حين بلغت هذه النسبة %94.7 بباقي المستويات، و في مجال تعزيز الدعم الاجتماعي بلغ مجموع المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة 303513 تلميذة وتلميذا، بنسية % 79، منهم 152142 بالوسط القروي ، اما في ما يخص مجال تدبير الموارد البشرية فقد تعزز – يقول السيد المدير- بتوظيف 1227 اطارا برسم سنة 2023 ليبلغ مجموع الاستاذات والأساتذة بالجهة 20163 ، كما تم تعيين 199 خريجا من اطر الدعم ، ليبلغ العدد الإجمالي للموارد البشرية بالجهة 23980.

واستعرض المسؤول الجهوي عن الشأن التربوي في كلمته، عن الأهمية القصوى التي توليها الاكاديمية، بخصوص التعميم التدريجي لتدريس اللغة الامازيغية في افق الموسم الدراسي 2029-2030– تماشيا مع المذكرة الوزارية عدد 23- 028 بتاريخ 23 ماي 2023، وكذا تفعيل المذكرة الوزارية عدد 23-030 بتاريخ 23 ماي 2023 في شأن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية.

كما ركز محمد ديب بالأساس، في عرضه على آخر مستجدات الإصلاح التربوي، والمرتبط ب “المدرسة الرائدة » وهي مبادرة تربوية وتعليمية تهدف الى تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم في المدارس المغربية، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة وحديثة، كما تطرق في سياق كلامه لمشروع الاعدادية الرائدة التي تعتبر استمرارية للمدرسة الرائدة، ويهدف هذا المشروع لظاهرة الهدر المدرسي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى التعليم وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وبعد ذلك، تدخل السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، بطرح أسئلة تهم القطاع مثمنين هذه المبادرة التواصلية الحميدة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف السيد المدير، ومختلف الشركاء للنهوض بقطاع التربية والتكوين بجهة الشرق، مسجلين في ذات الوقت، بعض التحديات التي يجب تظافر جهود الجميع والتعبئة الجماعية لمختلف الشركاء لتجاوزها، وفي عرض أجوبته أعرب مدير الأكاديمية عن أهمية انخراط وسائل الإعلام والاتصال جهويا في الرفع من درجة التعبئة حول قضايا التعليم والإصلاح التربوي. كما نوه في السياق نفسه بالانخراط المتنامي للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، ومختلف مكونات المجتمع المدني في تلبية الحاجيات المتزايدة لقطاع التربية والتكوين…