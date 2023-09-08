ـ مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات:

الخميس 07 سبتمبر، 2023

اشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس

ـ مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي نظرا للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات. وأخذا بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.

ـ مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيدة صوريا جابري، مديرة للتنمية والتعاون الاقتصادي؛ والسيد عمر أمغار مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد عبد الرحمان المعروفي، مديرا لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب)؛ والسيد عزيز مرابطي، مديرا للأدوية والصيدلة.

وسجل الوزير أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- المديرية العامة للضرائب، تعيين السيدة فاطمة الزهراء أقصبي، مديرة لتنشيط الشبكة؛ في حين تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية- قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد هشام عيروض، مديرا للسكنى.

وأضاف أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين السيد محمد اليعقوبي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية؛ وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين السيدة للا بهيجة بوستة، مديرة للنقل الطرقي.

ـ مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.

وسجل أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قدم خلا ل الاجتماع تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.

(ومع 07.09.2023